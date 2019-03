Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea advirtieron este viernes a Reino Unido que tiene la última oportunidad de abandonar el bloque de manera ordenada, después de dar el visto bueno a la primera ministra Theresa May para una prórroga hasta el 12 de abril con el fin de evitar que Londres salga sin un acuerdo.

Al llegar al segundo día de una cumbre dominada por las conversaciones sobre la salida de Reino Unido, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, dijo que espera que los diputados británicos tomen una decisión “racional” para respaldar el tratado de salida que May cerró con Bruselas.

Sin embargo, Michel dijo a la prensa que aún están en marcha los preparativos para una salida sin acuerdo en la que Reino Unido sufriría repentinas barreras y restricciones comerciales.

“Esta es quizás la última oportunidad para que Reino Unido diga lo que quiere para el futuro”, dijo Michel. “Más que nunca, está en manos del Parlamento británico”, destacó, agregando que los 27 líderes de la UE no están ciegos sobre los riesgos de un acuerdo.

May quería originalmente poder retrasar la salida de Reino Unido hasta el 30 de junio para atar los cabos legislativos. No obstante, ahora se aplicará como fecha de salida el 22 de mayo si el Parlamento apoya la opción de May la próxima semana. Si no lo hace, Reino Unido tendrá hasta el 12 de abril para ofrecer un nuevo plan u optar por abandonar el bloque sin un acuerdo.

Siete horas de intercambios de ideas en la cumbre del jueves mantenían abiertas una serie de opciones para los líderes regionales, que dicen lamentar la decisión de Reino Unido de irse pero están ansiosos por superar un proceso que, cada vez más, se está convirtiendo en una distracción para el bloque.

May quería originalmente poder retrasar la salida de Reino Unido hasta el 30 de junio para atar los cabos legislativos. No obstante, ahora se aplicará como fecha de salida el 22 de mayo si el Parlamento apoya la opción de May la próxima semana. Si no lo hace, Reino Unido tendrá hasta el 12 de abril para ofrecer un nuevo plan u optar por abandonar el bloque sin un acuerdo.

Esa fecha corresponde a la convocatoria legal de seis semanas necesaria para las elecciones de la UE, que el bloque insiste que Reino Unido debe celebrar el 23 de mayo si sigue siendo miembro. De no participar en las elecciones, dijeron los líderes, la última fecha en que Reino Unido debe salir sería el 30 de junio, antes de que se reúna el nuevo parlamento de la UE.

“Queríamos apoyar a May y lo demostramos”, dijo a los periodistas la canciller alemana, Angela Merkel. “Fue una velada intensa, pero exitosa”.

Un alto cargo de la UE dijo que el logro clave era pasar la responsabilidad de Bruselas a Londres.

May no asistirá al segundo día de la cumbre, pues regresará a Londres para recabar apoyos al acuerdo de salida.

Detalles vagos. Ante la cercanía de la fecha límite inicial, los líderes europeos han optado por pasarle la decisión a Reino Unido, que tendrá que elegir antes del 12 de abril si celebrar una elección en la UE como parte de un replanteamiento a largo plazo o prepararse para salir el 22 de mayo, o posiblemente en junio, sin acuerdo.

“Todo está ahora en manos de la Cámara de los Comunes. Ese es el mensaje”, dijo un alto cargo de la UE.

Los detalles de cómo y cuándo saldría Reino Unido exactamente el 12 de abril o después son todavía algo vagos.

Podría salir de manera desordenada en la medianoche (2200 GMT) de dicho viernes. Pero funcionarios de la UE dijeron que también podría acordar una fecha con la UE para salir más tarde, con o sin acuerdo.

Esto podría dar algunas semanas para que la salida sin acuerdo sea algo menos caótica, aunque la UE se opondrá a cualquier intento por replicar la suavidad de una salida pactada.

Bruselas también tratará de insistir en que Reino Unido salga el 22 de mayo para evitar cualquier problema durante las elecciones de la UE del 23 al 26 de mayo, pero algunos líderes indicaron que podrían permitir que Reino Unido se vaya en cualquier momento hasta el 30 de junio, antes de que se reúna el nuevo Parlamento Europeo el 2 de julio.