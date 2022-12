Una de las condiciones para Stonepeak, la firma internacional que adquirió este año a la operación latinoamericana de Lumen fue mantener el equipo de gestión. Lo que ha sido una constante a través de los años, desde que la firma era CenturyLink o antes, Level3. Se trata de una transacción que abarcó toda la operación continental, incluyendo tanto a la infraestructura de datacenters como los sistemas de cables submarinos y manteniendo a sus más de dos mil colaboradores.

A cuatro meses de la adquisición, la firma se plantea un 2023 con nueva identidad y también nuevos negocios, en la voz de su VP Sales, Luis Piccolo, con casi 25 años de permanencia en la compañía.

-¿Quién es Stonepeak?

Es una compañía americana que maneja una cartera de inversiones de unos US$ 50.000 millones, fundamentalmente enfocada en todo el segmento de infraestructura de telecomunicaciones, con un portafolio de empresas en esos rubros y con un fuerte interés por incursionar en Latinoamérica. Y si bien no somos la primera compañía que opera en Latinoamérica, somos la empresa con la cual se produce un desembarco importante de este fondo en la región.

-¿Al pasar de Lumen a Cirion solo en Latinoamérica, qué ocurre con las otras locaciones?

Mantenemos con Lumen una especie de alianza estratégica, porque Lumen como empresa necesita nuestra infraestructura para dar servicio a sus clientes y nosotros también queremos seguir en contacto para poder dar servicio a los nuestros, usando la infraestructura de Lumen. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa son completamente independientes, pero con un acuerdo de alianza estratégica para atender y seguir siendo mutuamente proveedores y clientes a la vez.

-¿Imagino que la firma quería incursionar en el continente y prefirió hacerlo con ustedes por el conocimiento que tienen de la región y sus necesidades?

Es interesante entender un poco también la lógica detrás de esta separación. Hay dos factores que son muy relevantes: uno tiene que ver con el momento del mercado, nosotros operamos en el mercado corporativo, nuestro negocio son las empresas, y ahí en todas las verticales los temas que tienen que ver con cloud, con el ecosistema de internet, los carriers, el gobierno, las empresas corporativas. Este es un mercado que hoy está muy demandante de tecnología, donde la agenda de cualquier empresa, de cualquier vertical de negocio está en los procesos y los proyectos de transformación digital, para reinventarse, modificar su modelo de negocios, generar nuevo flujo de ingresos a partir de saber utilizar bien la información, de automatizar procesos, de aplicar inteligencia artificial. Es un momento súper interesante de cara al mercado que está en medio de ese proceso de transformación.

Y, por otro lado, esta es una región donde hay muchísima población y muchísimo por invertir y seguir desplegando infraestructura para atender ese mercado que está con esta dinámica tan alta. Entonces, el sentido de esta nueva fase en nuestra evolución es tener foco en esta región para atender ese mercado que tiene esa necesidad, y poder acelerar el crecimiento de la operación a partir de poder desplegar nueva infraestructura, obviamente invirtiendo a un ritmo quizás mayor al que lo veníamos haciendo para atender esa demanda.

-¿Y cómo está Latinoamérica en términos de esa demanda por infraestructura no resuelta?

La situación, en términos de cómo está el mercado y cómo está la infraestructura para atender ese mercado, es bastante pareja. De hecho, nosotros venimos con proyectos en toda la geografía que operamos de crecimiento en infraestructura de data centers, por ejemplo. Algo que en todos los casos está operando a niveles muy altos de ocupación y hay una demanda alta hacia adelante. Estamos avanzando también con despliegues, permanentes de fibra; increíblemente en la región todavía hay una falta de infraestructura importante, no todas las regiones de los países tienen el mismo nivel de cobertura en términos de redes, hay diferencias entre ciudades capitales y el interior…entonces hay una oportunidad enorme para desarrollar ese negocio, y eso es muy parejo, te diría, en todos los países.

-¿Qué visión tienen del déficit o la necesidad de inversión que se requiere para Latinoamérica para esta digitalización? ¿Por ejemplo, cuántas antenas falta colocar en toda la región y cuántos cables submarinos…?

Esto es un continuo, crece permanentemente. La demanda de tráfico de internet, por ejemplo, nosotros ya lo hemos visto en el pasado, cuando salieron las plataformas de streaming, como Netflix, fue una especie de revolución y como esas hay y va a seguir habiendo un montón más; me refiero a cosas como la aplicación de realidad aumentada para experiencia en el retail, eso consume [mucho] ancho de banda, o conducción autónoma de vehículos. Todo eso necesita interconexión de datos. Entonces esto es un continuo desarrollo, donde permanentemente se están expandiendo la capacidad de las redes y la cobertura, porque cada vez necesitas cubrir mejor el territorio. En cuanto a los cables se necesitan, inicialmente por ejemplo entre Argentina y Chile había un solo cable que cruzaba la cordillera, hoy tenemos como cinco caminos distintos porque, de nuevo, cada vez más se requiere tener opciones para dar más seguridad también a las redes. No me imagino un momento que digamos “bueno, ya está, misión cumplida” [risas].

-¿Se ve también eso en los data centers?

Desde el punto de vista de los data centers también ha habido una evolución en la densidad de procesamiento, el consumo de energía. Hace veinte años, cuando empezamos a desplegar centros de datos en la región, eran de un formato y una tecnología muy distinta de la actual. Hoy existe una altísima demanda de energía eléctrica, la escala de los data centers es otra. Y siempre aparecen tecnologías nuevas. Hay una permanente demanda en términos de capacidad, en términos de cobertura, en términos de recursos, de cómputos. Por ejemplo, cuando aparecieron los servicios de nube pública, el cloud en realidad no estaba acá en Latinoamérica, estaba en Estados Unidos, porque los data centers que atendían toda la demanda de estos servicios se desplegaron inicialmente allá. A medida que empezó la adopción de los servicios del cloud en la región, todos los operadores de cloud o de streaming empiezan a poner en la región sus data center, sus contenidos. Hay una especie de oleada de despliegue de infraestructura, de volcar sobre la región esas operaciones. Y eso va a seguir en el futuro, no creo que haya un fin.

-¿Eso implica expandirse hacia sectores para el desarrollo de la IoT, por ejemplo?

En la región estamos abordando el edge computing, porque nos lo demanda el entorno. Es muy conocido el caso de los gaming, donde los chicos buscan y están atentos a cada milisegundo extra de delay porque les cambia la performance, y eso es un negocio que impulsa a que se desarrolle la capilaridad de los data centers para poder tener esa mejor experiencia. Entonces edge computing es un continuo de desarrollos que se van haciendo para atender esas necesidades nuevas que tienen que ver con esta transformación, es un proceso muy dinámico, continuo.

Nosotros desplegamos una infraestructura que permite esos servicios, ese es nuestro rol, pero después las empresas son las que realmente se transforman y adoptan esas tecnologías de todos los segmentos, de salud, de educación, de química, metalurgia, y ese proceso de transformación de uso de la tecnología impacta positivamente en la gente, en la región, en el desarrollo económico…y eso a su vez provoca que vengan inversiones y que se sigan desplegando infraestructura. La verdad que es eh… es un momento así muy, muy… muy dinámico e interesante ¿no? y siguen apareciendo novedades de aplicaciones nuevas permanentemente

-Hay un entorno de inflación este año y recesión el otro, pero estamos hablando también que hay inversiones que hay que hacer ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra?

Nosotros estamos en Latinoamérica operando desde hace 30 años y esto para nosotros es una constante. La región siempre ha sido inestable, pero siempre atravesamos estos procesos y lo que nosotros vimos es que en todos los periodos crecimos. Yo creo que, al contrario, muchas veces pasa que una crisis nos genera una oportunidad, porque las empresas -ya sea por la vía de que tienen que crecer porque están atendiendo a un mercado que anda bárbaro, o por la vía de que tiene que ser más eficiente, porque el mercado está difícil y hay que optimizar costos - en general siempre eso repercute en algún tema de tecnología, que es la vía para lograr [una meta] o expandirse.

Las empresas están en un medio competitivo. Y en ese medio competitivo el que no se transforma y el que no va siguiendo la dinámica de hacer más eficiente la operación queda muy expuesto y queda muy débil. Entonces ese entorno hace que un montón de decisiones que tienen que ver con el proceso de transformación no se puedan postergar mucho, y aún en entornos difíciles se avanza con esos proyectos.

-¿Qué instalaciones estarán construyendo a nivel latinoamericano en los siguientes meses y años?

Tenemos varios proyectos de data centers para construir en la región. El caso particular de Chile ya estamos con un nuevo centro en Santiago, y tenemos varios otros proyectos en la región. En algunos se trata de ampliaciones, en otros directamente construcción de data centers nuevo porque en todos estamos con una capacidad de ocupación muy alta. Permanentemente tenemos el tema de despliegue de fibra y muchas veces también proyectos que buscan darle más confiabilidad a la red en lugares que son más complejos o críticos. Tenemos varios proyectos de esos en la región, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia, también en la región de Valparaíso porque estamos desplegando ahí infraestructura. Está lo que llamamos nuestro portafolio de soluciones que va desde seguridad de internet y datos, las plataformas de colaboración, por ejemplo, las herramientas como Teams, Zoom, contact centers en la nube y con cloud pública.

Nosotros vamos desarrollando lo que los clientes van necesitando. Por ejemplo, hay algo que se llama CDM, que es Content Delivery Network, que es una red especializada en contenido. Eso es lo que usan, por ejemplo, los sitios de streaming. Detrás de eso hay una red que se especializa en mover esa información, y como ese hay un montón de cuestiones que tienen que ver con temas de seguridad, con capacidad de transporte de información. Esa es la lógica detrás de nuestro portafolio.

-¿Qué perspectivas de crecimiento tienen para Latinoamérica?

Muchas veces decimos que ‘nacimos como nueva compañía, pero tenemos 30 años de operar la región’ y también decimos que ‘estamos convencidos de que conocemos la región mejor que nadie’. Realmente tenemos una operación muy comprometida en todos los países que operamos, son operaciones fuertes, con muchos recursos de gente en todas las áreas, comerciales, técnicos, así que tenemos como una conexión muy fuerte con el mercado, y el desafío va a ser ese: enfocar mucho mejor todavía nuestra oferta de servicios, nuestras inversiones en la región, capturando esta oportunidad que hay en el mercado. Así que la expectativa es poder acelerar el crecimiento de nuestra propia operación, a partir de más inversiones y seguir dando respuesta al mercado con lo que va necesitando. Hoy tenemos más de 6.400 clientes en la región, con muchos de ellos tenemos relaciones de muy largo plazo, entonces es un activo muy importante.