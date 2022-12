La región Arequipa pierde más de US$ 20 millones al día por las protestas y actos vandálicos que se registran desde la semana en diversas provincias de este departamento, informó la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA).

De acuerdo a evaluación realizada la CCIA las pérdidas económicas impactan de manera drástica en el Producto Bruto Interno (PBI) regional.

Luis Caballero Vernal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, afirmó que por la convulsión social que se vive en la región todos los sectores productivos son perjudicados.

El empresario refirió que Arequipa prácticamente está paralizada no hay ingreso y salida de productos de primera necesidad, no hay exportaciones e importaciones, unos 2,500 pasajeros no pueden viajar diariamente vía aérea y por carretera el número es mayor, comentó.

Caballero Vernal afirmó también que los ganaderos registran pérdidas de unos US$ 10 millones, porque no venden la producción de leche, los turistas nacionales y extranjeros quedaron varados, paquetes turísticos son cancelados, entre otros sectores que son seriamente afectados.

“Desde la Cámara de Comercio reconocemos el derecho de la población a protestar, pero no reconocemos ni aceptamos los actos vandálicos suscitados en Arequipa y en otras partes del país. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas en actos violentos que no representan el sentir de la ciudadanía”, expresó.

El presidente de la CCIA refirió, asimismo, que el sector empresarial espera que el estado de emergencia decretado por el gobierno permita el retorno a la paz social y se reinicien las actividades productivas.

Por último. Caballero Vernal manifestó que desde el sector empresarial se promoverá la instalación de una mesa de diálogo, a fin de alcanzar la paz social y seguir generando inversión y puestos de trabajo.