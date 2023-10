Proinversión adjudica a Interconexión Eléctrica S.A. dos proyectos con inversiones alrededor de US$ 800 millones

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú adjudicó dos grandes proyectos eléctricos, que incrementarán en más de 1.000 kilómetros de longitud las líneas de alta tensión de 500 kV en siete regiones del país; beneficiando a más de tres millones de peruanos en Cajamarca, Huánuco, La Libertad, San Martín, Amazonas, Lambayeque y Piura con un suministro de energía eléctrica de calidad y confiable.

Se trata de los proyectos “Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo” y “Enlace 500 kV Celendín-Piura”, que fortalecerán el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el norte peruano, brindando confiabilidad y mayor capacidad de transferencia de energía eléctrica entre las zonas centro y norte del país.

Ambos proyectos fueron adjudicados a la empresa Interconexión Eléctrica S.A., cuya oferta por el costo total anual de operación y mantenimiento fue de US$ 83,5 millones por ambos proyectos, los cuales se reconocerán una vez que las líneas entren en operación.

De esta manera, Proinversión completa la concesión de 10 proyectos de transmisión eléctrica encargados por el Ministerio de Energía y Minas, culminando con el Plan de Transmisión 2021 – 2030, con una inversión total estimada de US$ 1.379 millones. Programándose para 2024 la licitación de cuatro nuevos grupos de trasmisión eléctrica que corresponden al Plan de Transmisión 2023 - 2032, por un monto estimado de US$ 900 millones.

“Con esta adjudicación estamos incrementando las condiciones operativas del sistema de transmisión en siete departamentos del país, lo que fomentará el desarrollo de actividades comerciales, industriales y servicios, al contar con una provisión de energía de calidad y confiable”, destacó el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi.

Los dos proyectos se ejecutarán mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP) con un plazo de concesión de 30 años de operación comercial, más el tiempo para el desarrollo de la infraestructura de cada uno de ellos: 66 meses.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, saludó la participación de los inversionistas por depositar su confianza en Perú. Asimismo, resaltó que estas adjudicaciones son un reflejo claro de la materializaron de la confianza en el país, destacando el impulso en las adjudicaciones de las APP durante 2023.

"Se ha cumplido el objetivo del año, superar los US$ 2.000 millones en adjudicaciones de APPs, 21 veces más de lo que se ejecutó el año pasado es, primero, una señal de confianza y es una señal de recuperación también porque estos proyectos se van a ejecutar en los siguientes años", afirmó Contreras.

Por su parte, Cristian Remolina Álvarez, representante legal de Interconexión Eléctrica S.A. señaló que esta obra se integrará a los más de 12.000 km de líneas que tiene actualmente Perú, proyectando un sólido crecimiento para la economía peruana y firme convicción en seguir acompañando al país en lo que se necesite.

“Quiero señalar el compromiso que ISA tiene con el país, para seguir ayudando a descarbonizar; a través de interconexiones limpias que permitan la fluidez de energía renovable, que circule por nuestras redes" precisó Remolina.

SOBRE LOS PROYECTOS

El Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo posibilitará un eje alterno de transmisión de energía eléctrica, entre las zonas centro y norte del país, que partirá de la Subestación Huánuco 500 kV y enlazará las nuevas Subestaciones Tocache y Celendín 500 kV, para conectarse finalmente con la Subestación Trujillo 500 kV. Desde la subestación de llegada Trujillo 500 kV, se suministrará energía en caso de contingencia, a las subestaciones conectadas en 500 kV: La Niña, Piura y Chimbote. Se desarrollará en los departamentos de Huánuco, San Martín, Cajamarca y La Libertad.

El Enlace 500 kV Celendín-Piura permitirá establecer un eje alterno de transmisión de energía eléctrica, entre las zonas centro y extremo norte del país, que partirá de la Subestación Celendín 500 kV y enlazará esta nueva subestación, con la Subestación Piura Nueva 500 kV. Desde la Subestación de llegada Piura Nueva 500 kV, se suministrará energía en caso de contingencia, a las subestaciones conectadas en 500 kV: La Niña y Trujillo. Además, permitirá mejorar la confiabilidad e incrementar de las transferencias en la interconexión Perú-Ecuador 500 kV. Este proyecto se desarrollará en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Lambayeque y Piura.

2024: PANORAMA PROMETEDOR PARA LAS INVERSIONES

Con esta nueva adjudicación, 14 son los proyectos adjudicados por PROINVERSIÓN en 2023 con una inversión acumulada que supera los US$ 2.300 millones, "La meta para 2024 es muy ambiciosa queremos batir el récord de adjudicaciones en APPs y superar el monto máximo histórico que es de US$ 6.500 millones con un objetivo de US$ 8.000 millones” destacó el titular de Proinversión, José Salardi.

El portafolio de proyectos de 2024 es el más trascendental en la historia de Proinverisión por su gran componente social y meta en inversiones, al reunir 40 proyectos bajo la modalidad de APP en los sectores de transporte, electricidad, saneamiento, salud, educación y turismo por una inversión estimada de US$ 8.000 millones. La cifra más alta registrada en la historia de PROINVERSIÓN en adjudicaciones, superando lo adjudicado en 2014 de US$ 6.500 millones.

“Nuestra primera meta para 2024 es adjudicar 6 proyectos APP de gran impacto para el país durante el primer trimestre, sumando un monto de inversión de US$ 4.890 millones, que representan el 60% de la cartera 2024. Para luego adjudicar durante el Segundo y Cuarto trimestre 2024, 34 proyectos más por una inversión superior a los US$ 3.100 millones” finalizó José Salardi.