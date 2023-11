Repunte en las exportaciones uruguayas: crecimiento del 14% en octubre rompe racha negativa

Las exportaciones de bienes dejaron atrás 13 meses de desempeño negativo y aumentaron en octubre. El aumento se explicó por mayores ventas de celulosa, arroz, ganado en pie y trigo.

El Instituto Uruguay XXI informó ayer miércoles que las exportaciones uruguayas -incluyendo las de zonas francasfueron por US$ 960 millones en octubre, con crecimiento interanual de 14%.

Según datos procesados, las ventas externas rompieron una racha negativa de 13 meses consecutivos.

En el acumulado del año alcanzaron los US$ 9.468 millones con un descenso interanual de 16%.

Uruguay XXI explicó que el mejor desempeño se fundamentó en buenos registros de las exportaciones de arroz, celulosa, ganado en pie y trigo.

El primer producto exportado fue la carne vacuna con US$ 173 millones aunque con un descenso de 7% en relación a igual mes de 2022. No obstante, el volumen exportado aumentó 11% con un buen desempeño de las ventas a Estados Unidos y Canadá.

El segundo fue la celulosa con US$ 147 millones y suba de 25%. En el acumulado del año las exportaciones fueron por US$ 1.624 millones con un crecimiento de 13%. Esto permitió que la celulosa se posicionara con el segundo producto de exportación en 2023. Ocurrió fundamentalmente por mayores volúmenes colocados, ya que los precios se movieron a la baja.

En el tercer lugar de octubre se ubicaron los concentrados de bebidas con US$ 73 millones e incremento de 32%.

En cuarta posición se colocó el arroz que tuvo un fuerte crecimiento interanual. Las exportaciones fueron por US$ 69 millones con crecimiento de 86%. El organismo oficial señaló que el sólido desempeño se tradujo en un aumento interanual de 25% en lo que va del año.

El 27% de las exportaciones de arroz tuvieron como destino Cuba con US$ 18 millones. Uruguay XXI indicó que esa cifra constituyó la mayor exportación de arroz hacia el mercado cubano desde Uruguay.

El informe también destacó el desempeño de las colocaciones de ganado en pie en el exterior. Las ventas se triplicaron respecto a octubre de 2022. Fueron por US$ 26 millones y el único destino fue Turquía.

Principales destinos

Pese a un descenso de las ventas, Brasil se ubicó como el principal destino de los bienes uruguayos en octubre. Ese mercado compró mercadería por US$ 170 millones, un 4% por debajo del mismo mes de 2022.

Los productos lácteos y los vehículos –que representaron el 15% del total exportado cado uno, bajaron 26% y 18% respectivamente. En contraste, las exportaciones de trigo y arroz subieron y llegaron a más de US$ 5 millones cada una.

China ocupó el segundo lugar del ranking en el mes. Las exportaciones fueron por US$ 142 millones que representaron el 17% del total exportado y con una suba de 3% respecto a igual mes de 2022. Las ventas de carne vacuna hacia ese destino cayeron 19%. Las colocaciones de madera y derivados fueron por US$ 16 millones y a de subproductos cárnicos crecieron 61% en la relación interanual.

Estados Unidos quedó en tercer lugar con exportaciones por US$ 72 millones con aumento de 10% en comparación con octubre de 2022. La carne vacuna consiguió el 44% de las ventas totales.

La Unión Europea (UE) terminó en el cuarto lugar con US$ 63 millones con una retracción interanual de 14%. Las colocaciones de carne vacuna fueron por US$ 24 millones. El segundo producto fue el arroz que tuvo ventas por US$ 17 millones y triplicó las cifras de octubre de un año atrás.