Claro respode a operadores en Colombia y solicita al Gobierno revisar reclamos de otros operadores

El pasado sábado 20 de enero, las cabezas de 10 empresas de telecomunicaciones le hicieron llegar una carta al Ministerio de las TIC de Colombia en la cual reclaman medidas “para controlar la posición de dominio de Claro”.

En la misiva, firmada por Telefónica, Tigo, ETB, Wom, entre otros, los operadores argumentaron que el dominio de Claro en las telecomunicaciones colombianas “afecta al mercado y a los usuarios, como lo han definido varios estudios aportados a lo largo de estos años”.

La respuesta de Claro no se hizo esperar y, este martes 23 de enero, la compañía envió una carta al Ministerio de las TIC en la cual refutó su posición de dominancia y solicitó al Gobierno de Gustavo Petro analizar la legalidad de las recientes actuaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

¿QUÉ RESPONDIÓ CLARO?

En su respuesta oficial, Claro resaltó que su “compromiso inversionista” explica la preferencia de su oferta y su participación en el mercado.

La compañía citó el reporte oficial del Observatorio de Inversión, publicado por la CRC, donde se señala que de 2017 a 2022 la inversión en el sector de telecomunicaciones por parte de privados ha sido de $35 billones (US$ 8.925 millones), de los cuales Claro ha sido el responsable de cerca del 50 %.

“Mientras que, por ejemplo, Movistar ha reducido su participación de inversiones, pasando del 26% al 9%. Cifras muy diferentes a las expuestas en la carta en mención”, indicó Claro.

La compañía señaló que, recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) autorizó a Movistar y Tigo unir sus redes, “lo que hará que estos tengan mayor participación de mercado que Claro”. Además, Claro indicó que hay un nuevo operador que adquirió espectro 5G en la reciente subasta, lo que hará que Colombia pase a tener 17 operadores en el mercado.

“Por este solo hecho, la dinámica de competencia, que de por sí ya es feroz (…), se acentuará aun más”, resaltó Claro.

En la misma línea, la compañía señaló que en la reciente subasta del espectro 5G se quedó con un 27,7% del total del espectro asignado en el país. Mientras que Movistar y Tigo, en conjunto, cuentan con el 35,1% del espectro.

¿QUÉ LE PIDIÓ LA COMPAÑÍA AL GOBIERNO?

En su misiva, la compañía de telecomunicaciones con mayor número de líneas de celular en Colombia solicitó al Gobierno revisar las medidas propuestas por los operadores y la legalidad de la actuación de la CRC.

“Hay medidas específicas (de la CRC) y en contra de Claro que limitan su capacidad de competir libremente en el mercado”, indicó la compañía.

Finalmente, Claro instó al Gobierno de Petro a evitar una regulación basada en “presiones indebidas de aquellos que solo buscan medidas que reduzcan la disposición de invertir del líder para así limitar la presión sobre sus propias inversiones”.

De 85 millones de líneas de telefonía móvil que hay en el país, 38,7 millones son de Claro, un 45,52%. Su competidor más cercano tiene solo 21,38 millones de líneas, 20 puntos porcentuales por debajo.

En la misiva, los competidores de Claro explicaron que “de cada $10 (US$ 0,002) que conforman los ingresos del mercado, Claro obtiene $5 (US$ 0,001), los $5 (US$ 0,001) restantes son repartidos entre los demás operadores, 10 en total”. Agregaron que “por cada megahertz de espectro, materia prima de este sector, Claro obtiene un rendimiento de $614 (US$ 0,156), mientras que todos los demás agentes en conjunto solo obtienen $66 (US$ 0,016)″.