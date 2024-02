Copa Holdings cerró el año pasado con un alza en ingresos y utilidades

Copa Holdings, empresa que administra las aerolíneas colombianas Copa y Wingo, anunció hoy los resultados financieros del cuarto trimestre de 2023 y el año completo. La compañía reportó una ganancia neta de US$ 191,8 millones para el cuarto trimestre o US$ 4,55 por acción.

Excluyendo elementos especiales compuestos por una ganancia neta de US$ 3,4 millones relacionada con el valor de las inversiones financieras, Copa habría reportado una ganancia neta de US$ 188,4 millones o US$ 4,47 por acción.

Para el año completo 2023, la Compañía reportó una ganancia neta de US$ 518,2 millones o US$ 12,89 por acción. Excluyendo elementos especiales, compuestos por una pérdida neta relacionada con los bonos convertibles de la Compañía, así como cambios en el valor de las inversiones financieras por un total de US$ 156,9 millones, Copa Holdings habría reportado una ganancia neta ajustada de US$ 675,1 millones o US$ 16,79 por acción, en comparación con una ganancia neta ajustada de US$ 335,4 millones o ganancias por acción de US$ 8,26 en 2022.

Asimismo, Copa Holdings reportó una ganancia operativa de US$ 218,9 millones y un margen operativo del 23,9% para el trimestre. Para el año completo 2023, la Compañía reportó una ganancia operativa de US$ 811,8 millones y un margen operativo del 23,5%, en comparación con una ganancia operativa ajustada de US$ 450,4 millones y un margen operativo del 15,2% en 2022.

El tráfico de pasajeros para el cuarto trimestre, medido en términos de millas pasajero-revenue (RPMs), aumentó un 11,1% en comparación con el último trimestre de 2022, en línea con la capacidad que, medida en millas disponibles por asiento (ASMs), aumentó un 11,0%. Como resultado, el factor de carga para el trimestre aumentó en 0,1 puntos porcentuales hasta el 86,7% en comparación con el cuatro trimestre de 2022.

Finalmente, los ingresos totales para el último trimestre de 2023 aumentaron un 3,0% a US$ 916,9 millones impulsados principalmente por una mayor capacidad, mientras que los rendimientos disminuyeron un 7,1% a 14,0 centavos. En consecuencia, los ingresos por milla disponible por asiento (RASM) disminuyeron un 7,3% en comparación con el último trimestre de 2022 a 12,7 centavos.