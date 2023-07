Engie inicia operaciones de la mayor central eólica de Perú con apoyo del BID

Engie Energía Perú, una de las mayores empresas de generación eléctrica del país andino, anunció la puesta en operación comercial, de la Central Eólica Punta Lomitas con una capacidad nominal de 260 megavatios (Mw).

Detalló que la construcción de la central fue financiada por un préstamo a 11 años totalmente suscrito por BID Invest por hasta US$ 300 millones, que incluye recursos movilizados de FMO, banco holandés de desarrollo empresarial, por US$ 100 millones y de BNP Paribas, por US$ 55 millones.

La entrada en operación de la central eólica supone evitar más de 230.000 toneladas de CO2 por año que equivale a que dejen de circular aproximadamente 50.000 vehículos al año.

Subrayó que la central eólica ayudará a Perú a incrementar el componente de energía renovable no convencional (ERNC) de su matriz energética, contribuyendo a que pueda alcanzar la meta nacional fijada de su contribución nacionalmente determinada (NDC) de reducir en un 30% sus emisiones totales de gases de efecto invernadero frente a su línea base a 2030.

El proyecto

La Central Eólica Punta Lomitas cuenta con una capacidad nominal de 260 Mw y luego de completarse su expansión de 36,4 Mw, incrementará su capacidad total a 296,4 Mw.

Está ubicada en el distrito de Ocucaje, en la Región Ica, y cuenta con 50 aerogeneradores (más siete aerogeneradores de su expansión), dos subestaciones eléctricas; y 60 kilómetros de líneas de transmisión que conectan la central con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Durante el período de su construcción, el proyecto generó un pico de 1.000 empleos directos, de los cuales el 100% de esta mano de obra (no-calificada) fue de procedencia local, de las comunidades de impacto directo del distrito de Ocucaje, en la Región de Ica.

Aporte

La participación de BID Invest contribuyó a la sostenibilidad del proyecto, al garantizar el cumplimiento de los estándares locales e internacionales en la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, las condiciones laborales, el uso eficiente de los recursos y la prevención de la contaminación, y la salud y seguridad de la comunidad.

De este modo, se contribuyó positivamente a cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Energía limpia y asequible (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Acción climática (ODS 13), y Alianza para los Objetivos (ODS 17).

BID Invest

El BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado.

Financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región.

Con una cartera de US$ 16.330 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.