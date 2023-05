Van & Vienen: las nuevas designaciones del mundo ejecutivo

GE HEALTHCARE

La compañía de tecnología médic nombró a Guillermo Lem como responsable de Local Customer Team (LCT) para Colombia, Perú y Puerto Rico (PCP). Lem cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector salud y ha dirigido al equipo en temas de planeamiento estratégico y comercial; asumiendo ahora este nuevo reto de gerenciar a los diferentes países de la región con quienes trabajará en conjunto con sus respectivos country managers.

Esta decisión se llevó a cabo luego de que la empresa anunciara, en febrero de este año, la reestructuración de la región CALA (Central Area of Latin America) bajo el nuevo esquema de soporte a los equipos locales LCT (Local Customer Team) en tres nuevas zonas geográficas: CHAR- Chile y Argentina, PCP - Perú, Colombia, Puerto Rico, e INDI - resto de países de América Latina con presencia indirecta de GE HealthCare. De esta manera, la compañía busca brindar un soporte mucho más personalizado en cada uno de los mercados donde tiene presencia y representación.

SCOTIABANK COLPATRIA

Pablo Chiesa Farell, es el nuevo vicepresidente senior de Riesgo y Chief Risk Officer (CRO) de Scotiabank Colpatria, quien desde ahora tendrá la responsabilidad de gestionar de manera eficiente la exposición al riesgo del Banco, cumpliendo con los diferentes planes de acción y objetivos con relación a la gestión integral del riesgo, además de controlar el cumplimiento y la aplicación de las políticas regulatorias.

Pablo Chiesa se desempeñaba como vicepresidente de riesgos de Scotiabank en Uruguay y antes trabajó en Canadá como director de Riesgo Retail Internacional. Anterior a ello fue CRO de una empresa de consumo y microfinanzas en Uruguay.

Pablo es Licenciado en Economía de la universidad de la República en Uruguay y tiene un Máster en Dirección Financiera y Finanzas de la universidad ORT de Uruguay; tiene 20 años de trayectoria profesional y un amplio dominio de los riesgos financieros a nivel internacional.

WARNER BROS. DISCOVERY

La empresa de medios y entretenimiento designó a Anouk Aarón como Líder de Producción de Contenidos de Entretenimiento General para América Latina y US Hispanic. Desde esta posición, tendrá bajo su responsabilidad el liderazgo del equipo de producción original de la compañía, dirigiendo el proceso de realización de todos los contenidos de ficción y no ficción para las marcas de entretenimiento general, incluyendo TV Paga y streaming, y las producciones desarrolladas por Warner Bros. Discovery para terceros, como marcas de TV Paga, televisión abierta y productos digitales. El anuncio fue realizado por Tomás Yankelevich, EVP y Chief Content Officer de Entretenimiento General en Warner Bros. Discovery para Latinoamérica y US Hispanic, a quien reportará directamente.

Aarón continuará con el exitoso camino iniciado por Ricardo “Richi” Pichetto, quien lideró al equipo de producción en los últimos años y ahora dejará la compañía para emprender un nuevo rumbo profesional.

ESET

La compañía de detección de amenazas, anunció el nombramiento de Augusto Bainotti como el responsable de las operaciones comerciales en Latinoamérica. El ejecutivo volcará su vasta experiencia en el mercado tecnológico a nivel global para continuar con el crecimiento de ESET en Latinoamérica.

Bainotti buscará continuar desarrollando estrategias por segmento para seguir con el crecimiento sostenido de ESET en la región, posicionar los nuevos productos orientados al segmento Enterprise entre nuestra cadena de distribución y reclutar nuevos partners especializados en brindar servicios de seguridad informática.

El ejecutivo ingresó a ESET como Account Manager y en 2013 fue ascendido al cargo de Channel Manager. Desde 2015, comenzó a desempeñarse como Country Manager para Argentina y gracias a los buenos resultados obtenidos y el nivel de crecimiento alcanzado en el país, en 2018 también se le asignó Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay a su gestión. El ejecutivo asume como Director de Ventas regional, luego de consolidar el territorio Conosur como uno de los de más peso de la región, siendo Argentina el segundo país de Latinoamérica en ventas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El economista César Ferrari reemplazará a Jorge Castaño como Superintendente Financiero, luego de que este presentara su renuncia al cargo.

Ferrari se venía desempeñando como asesor económico del presidente Gustavo Petro, después de un fallido nombramiento como director de Planeación Nacional.

MSC

La organización internacional Marine Stewardship Council (MSC), una fundación sin fines de lucro basada en Londres y el principal organismo certificador de la sustentabilidad de pesquerías y alimentos de origen marino a nivel mundial, anunció recientemente la incorporación de Sergio Espejo, como único y primer Latinoamericano, dentro de su junta directiva.

El MSC fue fundado hace 25 años en Inglaterra y hoy certifica y evalúa el 19% de la extracción pesquera a nivel global. A esto, se suma que su ecoetiquetado es utilizado por miles de productos en más de 100 países para acreditar que su origen y proceso de producción se ajustan a los más exigentes estándares de sustentabilidad.