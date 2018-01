Chubb anunció su nuevo nombramiento dentro del equipo de seguros de viaje para América Latina. Es el de Juan de Lorenzo, quien se une como Head of Travel Insurance para la región. Juan será responsable de todos los aspectos relacionados al portafolio de seguros de viaje, incluyendo el desarrollo de negocios, la definición y ejecución de la estrategia y el reconocimiento con socios internos clave, además de todo lo concerniente a los resultados de América Latina. Reportará en forma directa a José Sosa, Senior Vicepresident A&H and Life y funcionalmente a Alex Blake, Senior Vice President Global Head of Travel Insurance.

Juan regresa a Chubb luego de ocupar varias posiciones directivas en compañías de la industria basadas en Colombia y Argentina. Entre 2007 y 2010, fue líder de Accident & Health para ACE Argentina y, entre 2010 y 2011, desempeñó el mismo cargo en Colombia. Juan tiene un título de pregrado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Argentina.

