Chubb anunció el nombramiento de Israel Rayán como nuevo Vicepresidente Regional de Marketing Directo para Chubb América Latina, reportando directamente a José Sosa, Vicepresidente Senior de Accidentes, Salud y Vida para Chubb América Latina.

En su nuevo cargo, el ejecutivo será responsable de velar por la propuesta de valor de marketing directo de la compañía como una forma de crecimiento sustentable, que permita identificar oportunidades con los socios de negocios y potenciales clientes en la distribución de seguros masivos.

Rayán tiene más de 15 años de experiencia en ventas internacionales, con exitosos logros en el desarrollo de negocios y gestión de distribución, muy centrado en proporcionar un servicio al cliente de primera calidad. Se unió a Chubb en 2014 y se ha desempeñado como Director de Marketing Directo y Canales de Distribución para Accidentes y Salud para Chubb para la región de Europa, Eurasia y África.

Antes de unirse a la compañía, trabajó nueve años en CIGNA, donde ocupó distintos puestos de dirección en desarrollo de negocio, telemarketing y canales alternativos en Europa, Turquía y Asia Pacífico.

Cuenta además con un Postgrado de IESE Business School (Universidad de Navarra) y con un Programa Ejecutivo de Marketing Digital de ISDI.

