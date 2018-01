Unisys Corporation (NYSE: UIS) anunció que su Consejo de Administración ha elegido al Presidente y CEO, Peter Altabef, como Presidente del Consejo, y a Nathaniel Davis, como Consejero Principal. Ambos nombramientos entrarán en vigor el 26 de abril de 2018. Altabef también seguirá actuando como presidente y CEO de Unisys. Paul Weaver, el actual Presidente del Consejo, se retirará del Consejo el 26 de abril de 2018, por haber alcanzado la edad de jubilación obligatoria para el Consejo de 72 años. Weaver ha servido en el Consejo desde 2010, y como Presidente desde 2015. "Me siento orgulloso de haber servido a Unisys", dijo Weaver. "La compañía está en buenas manos, y quiero felicitar a Peter y a Nate por sus nuevos nombramientos". Altabef, de 58 años, se unió a Unisys en 2015 como presidente y CEO y miembro del Consejo. Antes de unirse a Unisys, Altabef sirvió como presidente y CEO de MICROS Systems, Inc., hasta su adquisición por parte de Oracle. Él sirvió como presidente y CEO de Perot Systems Corporation, hasta su adquisición por parte de Dell Inc., y después de la transacción se desempeñó como presidente de Dell Services, la unidad de servicios de tecnología de la información y soluciones de procesos de negocios de Dell. "Doy gracias a Paul por su orientación y liderazgo a lo largo de los años," dijo Altabef. "Paul ha servido con distinción durante los últimos siete años y su presencia, siendo tanto miembro del Consejo como Presidente del Consejo, se echará de menos. También quiero agradecer a Nate por asumir esta importante función como director principal". Davis, de 63 años, se unió al Consejo en 2011 y sirve actualmente como Presidente del Comité de Nombramientos y Gobernanza Corporativa. Davis tiene amplia experiencia en consejos, incluyendo su actual función como Presidente del Consejo de K12 y anteriores posiciones de consejo en XM Satellite, XO Communications y Charter Communications. "Espero continuar mi labor con Peter y con nuestros otros miembros del Consejo y servir desde esta nueva posición", dijo Davis.