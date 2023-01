El grupo de telecomunicaciones AT&T registró en 2022 uno de los mejores ejercicios para su operación mexicana desde su arribo al país en 2015, después de que su negocio de servicios de pospago presentó adiciones netas de clientes por primera ocasión aquí en casi un lustro.

AT&T informó este día sus resultados financieros para todo el 2022 y para el último trimestre del año.

La empresa anunció una facturación de US$ 861 millones en el periodo octubre-diciembre, un crecimiento de 22,3% frente al dato de un año antes. En todo 2022, AT&T facturó US$ 3.144 millones en México, un 14,5% por arriba del registro de 2021. Y el Ebitda de la empresa se situó en US$ 332 millones, una espectacular mejora de 250% frente al dato de 2021.

En la glosa de sus resultados, AT&T informó 605.000 adiciones netas de clientes en México para el cuarto trimestre y 1,2 millones de adiciones netas para todo el año, hasta totalizar 21,6 millones de usuarios mexicanos atendidos en diciembre pasado, un dato que acerca a AT&T a la segunda posición del mercado móvil mexicano por número de consumidores mexicanos, ahora ocupado por Movistar y sus 22,5 millones de consumidores.

En todo 2022, AT&T tuvo un saldo a favor de 118.000 usuarios netos de pospago y un registro de 71.000 nuevas cuentas netas solamente en el cuarto trimestre del año para ese mismo rubro.

El dato contrasta con los resultados presentados por el segmento de prepago, que todavía hasta el último trimestre de 2022 venía registrando la mayor captación de clientes trimestre a trimestre para AT&T en México.

Si bien el grueso de la cartera de clientes de AT&T en México se compone por usuarios de prepago, unas 16 millones 204.000 suscripciones que a su vez representan el 75% de todos los usuarios de la empresa aquí, el negocio de pospago se expandió en 6,3% en todo 2022 y en 70% durante el cuarto trimestre del año, en las comparativas con los mismos registros de 2021.

Durante 2022, el negocio de prepago de AT&T descendió en 11,70% su captación de sus usuarios, en términos netos, y en 40% en último trimestre del ejercicio.

Más en claro: el negocio de prepago de AT&T no pudo captar 343.000 usuarios netos de prepago para mantener, al menos, la misma cuota de 858.000 usuarios netos alcanzada en el último trimestre de 2021.

Este desempeño registrado por el negocio de prepago provocó que AT&T presentara una caída de 32% en las adiciones netas para el combinado de cuentas de prepago, pospago y revendedores; y de 12,5% para todo el año, también en las adiciones netas globales.

Un año antes, la compañía había captado 1,41 millones usuarios netos en todo el ejercicio y 889.000 accesos sólo en el último trimestre.