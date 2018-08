Dueño de la Bolsa de Nueva York crea empresa de bitcoin con Starbucks y Microsoft

La empresa espera introducir en noviembre un contrato de futuros de un día que es distinto de los derivados que ya ofrecen los competidores estadounidenses CME Group Inc. y Cboe Global Markets Inc., porque se entrega físicamente, lo que significa que los propietarios del contrato recibirán bitcoin, no efectivo, al vencimiento.

Intercontinental Exchange Inc., propietaria de uno de los mercados de futuros más grandes además de la Bolsa de Nueva York, anunció la creación de una nueva compañía llamada Bakkt.

05 de Agosto de 2018, 13:37