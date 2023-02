Heineken compró el viernes 7.782.100 acciones de la propia comoñía a un precio de US$ 97,3 por acción (por un total de US$ 757 millones) y 3.891.050 acciones de Heineken Holding N.V. a un precio de US$ 80,1 por acción (por un total de US$ 312 millones, totalizando por un importe total de US$ 1.069 millones.

La compra es parte de la oferta de venta acelerada de FEMSA de US$ 1.900 millones en acciones de HEINEKEN y US$ 1.390 millones en acciones de Heineken Holding a los mismos precios por acción, indicó la firma holandesa en un comunicado.

FEMSA también colocó bonos canjeables por un monto de US$ 534 millones canjeables en acciones de Heineken Holding N.V. En conjunto, la oferta de capital y los bonos canjeables emitidos (en los que HEINEKEN no participó) representan más de la mitad de la participación económica de FEMSA en HEINEKEN. A partir de la fecha de liquidación, las acciones remanentes de HEINEKEN y Heineken Holding N.V. en poder de FEMSA estarán sujetas a un período de inmovilización de 90 días.

La compra de acciones de HEINEKEN aumentará las ganancias por acción con un efecto de c.2% excluyendo los gastos de financiamiento o c.1% suponiendo que la compra se financie completamente a la tasa de interés promedio esperada para 2023 (3.1%). El impacto en su deuda neta / EBITDA (beia) será de aproximadamente 0,15x. En el futuro previsible, HEINEKEN tiene la intención de mantener las acciones compradas de HEINEKEN en tesorería y las acciones compradas de Heineken Holding N.V. en su balance general.

Dolf van den Brink, CEO y presidente de la Junta Ejecutiva, comentó en el comunicado enviado a los medios: “La participación en esta oferta de capital a través de la compra de acciones de HEINEKEN y Heineken Holding N.V. representa una oportunidad de inversión única y refleja nuestra confianza en la estrategia EverGreen, que sigue cobrando impulso. Nuestro sólido balance nos permite aprovechar esta oportunidad. Esto no cambia nuestros principios de asignación de capital, que priorizan la inversión en el crecimiento orgánico y la expansión de nuestro negocio, al mismo tiempo que respetamos nuestro índice objetivo de largo plazo de deuda neta/EBITDA (beia) por debajo de 2,5x”.

Credit Suisse International y Citigroup Global Markets Europe AG actúan como asesores financieros de Heineken N.V. En tanto que de Brauw Blackstone Westbroek actúa como asesor legal.