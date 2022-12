La inflación y la subida de los tipos de interés afectarán el mercado inmobiliario del sur de Florida en 2023, pero aun así seguirá fuerte gracias en parte a los compradores extranjeros, procedentes sobre todo de América Latina, que en 2022 fueron los número uno.

“La subida generalizada de precios, un menor flujo de dinero y unas hipotecas al 6,5% frenan un poco el boom inmobiliario que se vivió durante la pandemia, pero el sector “seguirá fuerte en 2023 y mucha gente de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa querrá seguir viniendo”, dijo este viernes Jennifer Wollmann, de la firma de bienes raíces Berkshier Hathaway, de EWR Realty.

El inventario de vivienda en el sur de Florida sigue siendo escaso, pero la subida de precios de la vivienda unifamiliar, adosados y condominios (apartamentos) se está ralentizando.

“No es que los precios bajen, sino que se nivelan”, debido en parte, precisó Wollmann, a que “las ofertas” de compra de vivienda se han aflojado, es decir, “si antes había 10 ofertas a la vez para hacerse con la misma vivienda, ahora hay dos o tres”, aclaró.

Sur de Florida

“Pero el mercado no se va a frenar. La gente sigue comprando”, especialmente en el sector inmobiliario de lujo (a partir de US$ 1 millón), donde no importa las tasas de interés porque pagan en efectivo, sin pedir hipoteca”, acotó.

Además, añade, la ola de Gobiernos de izquierda populistas en América Latina y la situación de crisis e inestabilidad en la región continúan propiciando la salida de capital e inversión en el sur de Florida.

En su informe sobre compradores extranjeros en 2022, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami destaca que compraron propiedades residenciales por valor de US$ 6.800 millones, un 34% más que en 2021 (US$ 5.100 millones).

Los argentinos, con un 16% de las compras hechas por extranjeros, los colombianos (13%), peruanos (8%), (equiparados a canadienses), venezolanos, mexicanos, chilenos y brasileños (6% cada uno) y franceses e italianos (3% cada uno), fueron los mayores compradores este año.

Para Stephen Bittel, gerente general de la agencia Terranova Corporation, el año 2023 “será la historia de dos ciudades: Miami y Austin (Texas)”, urbes que seguirán superando a la nación, mientras que Nueva York, Chicago y San Francisco seguirán sufriendo éxodo de población y empresas.

Sin ser un reto exclusivo del sur de Florida en Estados Unidos, la afluencia de nuevos residentes a esta región ejerce una presión cada vez mayor sobre la vivienda asequible.

Necesidad de vivienda asequible

“Para resolver este grave problema “se necesitan soluciones eficaces y mano de obra”, algo que “representa una oportunidad para que el sector público y privado trabajen juntos”, dijo Tere Blanca, fundadora de Blanca Commercial Real Estate.

Blanca, al igual que Bittel, advirtió de una posible “recesión para el año que viene”, con una “paralización de la construcción” debido a la subida de los tipos de interés y “el aumento de los costes de construcción”.

En un probable escenario para 2023, los expertos coinciden en que los compradores y vendedores se encontrarán con un “mercado más estable” con “mejores condiciones de financiación y un ligero aumento de inventario” de vivienda.

Si bien Wollmann mencionó Miami, Palm Beach y Broward, además de Orlando y Tampa, como las zonas del sur de Florida que más seducen a los compradores, Tomas Sulichin, presidente de la División Comercial de Related ISG Realty, señaló que las áreas de North Miami, Hallandale Beach, Hollywood y Little Havana “estarán en el punto de mira, a medida que las grandes metrópolis se vayan superpoblando”.

Craig Studnicky, consejero delegado de la firma ISG World, encuentra poco probable que la recesión afecte en 2023 al sector inmobiliario en el sur de Florida, que se ve impulsado por “la constante afluencia de nuevo residentes” y compañías.

Miles de nuevos residentes al sur de Florida

En 2021, 122 empresas trasladaron sus sedes a Miami o abrieron oficinas en esta urbe costera, lo que se traduce en la llegada de miles de nuevos residentes que buscan vivienda, “una tendencia que es probable que continúe en 2023”, dijo Studnicky.

Los expertos están de acuerdo en que el mercado no muestra signos de enfriamiento, pese al aumento de las tasas hipotecarias. Los precios de las viviendas no bajan, sobre todo debido a que la población en el sur de Florida sigue creciendo a gran ritmo y rapidez.

A juicio de Michael Taylor, presidente de la empresa constructora Current Builders, Florida “seguirá siendo un punto caliente inmobiliario” en 2023, con un sector que “ha estado en auge desde la pandemia” y que “no experimentará una desaceleración” al ritmo de otros estados de Estados Unidos.

“La alta demanda continúa, al igual que la afluencia de nuevos residentes” al estado de Florida, “lo contrario de lo que sucede a nivel nacional”, afirmó Taylor.