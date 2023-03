Mercado Libre ha despertado el interés de los inversionistas en lo que va de 2023. Las acciones ADR de la firma de comercio electrónico argentina han ganado 33,21% en la Bolsa de Nueva York en menos de tres meses, superando a sus pares de mayor tamaño.

Mercado Libre pasó de US$ 846,24 por título al cierre de diciembre a un precio de US$ 1.266,91 en la actualidad (33,21%), esto es mucho mejor que los desempeños de otras compañías de mayor envergadura como Alibaba (1%) o Amazon (10%).

Tal aumento se puede atribuir al desempeño de su negocio, que vive un momento de expansión acelerada. Esto es muy distinto a lo que sucede con los gigantes Alibaba y Amazon, dos monstruos consolidados que empiezan a dar señales de ralentización.

El reporte anual 2022 de Mercado Libre mostró un aumento de 480% de los beneficios: desde US$ 83 millones en 2021 obtuvo US$ 482 millones en 2022. Alibaba decreció 64,15% en beneficios y Amazon perdió US$ 2.700 millones en el año.

Los inversionistas no dejaron pasar esta mejora de Mercado Libre, que había perdido 37,24% en bolsa de 2021 a 2022. Alibaba y Amazon también habían registrado caídas importantes en el precio de sus títulos en 2021, de 25,84% y 49,62%, respectivamente.

Momentos muy diferentes

Mercado Libre es una empresa en crecimiento, mientras que Alibaba y Amazon son compañías consolidadas. Una muestra de ello la hallamos en la capitalización de esos monstruos del mercado, que aplastan varias veces el valor que tiene Mercado Libre.

Para Ramón Martínez Juárez, especialista en negocios y transformación digital, para comparar los desempeños en bolsa y de los negocios de estas tres compañías se debe considerar primero los distintos momentos y posiciones en las que se encuentran.

“Amazon y Alibaba son gigantes del comercio electrónico, un negocio consolidado en Estados Unidos, Europa y Asia. Pero en América Latina, donde el mayor competidor es Mercado Libre, es un sector que todavía registra crecimientos exponenciales”, dijo.

El también docente de la EBC, recordó que el impulso de las compras por internet de la pandemia ayudó a los márgenes de Alibaba y Amazon, pero estos desaceleraron ante el regreso de las actividades en exterior, entre ellas compras presenciales.

“Hay un factor cultural que beneficia a Mercado Libre, porque en Estados Unidos, en Europa y Asia saben que si la inflación y las tasas de interés suben es momento de ser precavidos y ahorrar, algo que no sucede en países de nuestra región”, añadió.

Flujos futuros

Sobre el avance del precio de las acciones de Mercado Libre este año, tres operadores técnicos consultados por separado para este texto coincidieron en que tres meses es un periodo “corto” para decir si se mantendrá o es sólo un fervor exagerado.

“Es cierto que Mercado Libre ha crecido mucho, pero es difícil que continúe con estos aumentos tan amplios en sus márgenes. Si quiere hacerlo debe seguir innovando en más diversificaciones que le permitan ganar cuota de mercado”, dijo Martínez Juárez.

Pero esto será más difícil de lo que será para sus competidores, especialmente grandes como Amazon, volver a la senda del crecimiento; aunque sea de forma menos acelerada, seguirán siendo sólidos en largo plazo, añadió.