Mexicana Arca informa que subsidiaria peruana Lindley negocia compra de sus acciones a Peru Beverage Limitada

Arca, que tomó en 2015 el control de Lindley, espera un crecimiento de alrededor de un 2,0% en su volumen a nivel consolidado para este año.

Arca, con negocios también en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, dijo que Peru Beverage Limitada, una subsidiaria de The Coca-Cola Co, posee el 38,52% del capital social de Lindley en acciones comunes con derecho a voto no listadas.

02 de Mayo de 2018, 15:24