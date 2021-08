Más allá de las dificultades o desafíos puntuales que presenten las estrategias de implementación, la realidad muestra que la inteligencia artificial (IA) se ha transformado en un actor ineludible en la agenda de las empresas.

Por ejemplo, de acuerdo a las respuestas de la reciente encuesta "IDC IT Investments Trends Survey of IT Decision Makers in companies above 100 employees", se identificó una creciente priorización de las iniciativas de inteligencia de negocios: Big data, Analítica, Inteligencia artificial y Machine learning.

Esta situación se refleja en la actividad de diversas industrias, como la financiera. Según los datos extraídos del informe global sobre banca de NTT DATA, la alta capa ejecutiva de las organizaciones financieras considera que la implementación de la IA será el motor competitivo clave para el éxito en los próximos años. De hecho, el 83% está de acuerdo en que la IA está creando nuevas formas de diferenciar las ofertas y ganar clientes, impulsada por el acceso a conjuntos de datos únicos.

Este tipo de sondeos evidencia la necesidad de contar con herramientas y procesos de inteligencia que ayuden al crecimiento y competitividad de las empresas.

Y es precisamente por eso que, atendiendo esta realidad, AméricaEconomía presenta "La era de la Inteligencia Artificial", un evento a desarrollarse los días 18 y 19 de agosto. Luego de tres exitosos eventos presenciales (celebrados dos veces en Santiago y una en Lima), AméricaEconomía lleva su exitosa serie de IA al escenario virtual.

La cita tendrá un enfoque profundo en el rápido avance en la automatización que ha provocado la pandemia. Líderes de empresas multilatinas y tecnolatinas compartirán estudios de casos actualizados sobre cómo continuarán implementando estrategias de IA en sus organizaciones. El evento también contará con contenido sobre el déficit de talento de la región y la carrera para seguir mejorando la infraestructura tecnológica.

Finanzas, energía, minería, retail y salud son algunas de las industrias claves que se abordarán en el evento.

Empresas como Oracle, Red Hat y Predict -IA serán algunas de las protagonistas en los distintos segmentos, que contarán también con la participación de expertos de Movistar, Entel, Accenture, Everis, IDC, Wayra Hispam y Northeastern University.

