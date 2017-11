Smart cities: ciudades en constante evolución al servicio del ciudadano

Optimizar la gestión de redes de distribución de agua en Sao Paulo, reduciendo fugas desde los ductos o bien desarrollar nuevos servicios de saneamiento que fortalezcan el tratamiento de las aguas residuales, preservando el medioambiente y los recursos hídricos de la Bahía de Panamá, pueden ser ejemplos de desarrollo de una smart city o ciudad inteligente. Un objetivo holístico que comienza a asomar en la agenda política y en la planificación urbana, sobre todo, de las principales ciudades de la región.

Pilar Conesa, CEO de Anteverti, reconocida consultora internacional que presta asesorías a ciudades y organizaciones en Europa, Latinoamérica y África para el desarrollo de este objetivo, aclara que las smart cities son algo en constante transformación, una visión holística de la ciudad contemporánea –chica o grande, moderna o antigua, más o menos desarrollada- que busca mejorar la calidad de vida de las personas. Para aquello, se nutre de aspiraciones como el desarrollo de movilidad urbana que entregue accesos más rápidos y eficientes; de mejores políticas de vivienda o el potenciamiento de espacios públicos en que la gente sea el centro de la urbe y no los automóviles -de acuerdo a Conesa, los motorizados cuentan con demasiado protagonismo en la planificación urbana de varias ciudades y pueden alcanzar hasta el 70% de los espacios en una ciudad-. Tampoco se puede olvidar, agrega la experta, de la gestión y el desarrollo de aspectos como la gestión y eficiencia energética, para evitar, por ejemplo, la pérdida del 30% a 40% de la energía en el transporte o la gestión de las aguas de una ciudad.

Establecido el marco de objetivos, a juicio de Conesa se puede considerar a la smart city “más que un destino: un camino”, donde las constantes mejoras y el desarrollo de infraestructura urbana pongan su foco en las personas. “Esto no es un blanco y un negro; no hay una ciudad que sí sea smart city y otra que no sea, o bien no pueda serlo”, aclara Conesa, junto con destacar que el concepto en ningún caso pretende ser una capa de lujo que apunte sólo a ciudades desarrolladas.

Nicolás Prego, director Técnico y de Marketing para Smart & Resourceful Cities de SUEZ, aclara que muchos piensan que la ciudad inteligente es algo conectado a la alta tecnología y con capacidad para resolver todos los problemas urbanos. “No lo vemos así. Una ciudad debe enfrentar variados desafíos, como factores ambientales o bien capacidad de resilencia”, añade, a propósito del terremoto que afectó en septiembre último a Ciudad de México y el gran daño que dejó en la capital mexicana.

Prego destaca también que los problemas o desafíos de una ciudad muchas veces requieren imaginación que dé con soluciones para la ciudad del mañana, lo que aclara es una meta que en ningún caso significa ponerse a concebir una ciudad estilo Matrix (el mítico filme de los hermanos Wachowski). Porque si bien la transformación digital es un elemento muy importante, “no todo es tecnología”, remarca el ejecutivo.