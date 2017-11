Puntos de vista ¿Podría haber una alternativa más oscura que Donald Trump? Michael Knigge Así, imaginemos a un futuro candidato que comparta los mismos instintos agitadores de Trump, pero que no fuera tan impulsivo ni caótico y que sí pudiese ejecutar su perniciosa agenda. Si los dos principales partidos no se despiertan para cumplir con las funciones que les corresponde, podríamos averiguar quién podría ser este candidato antes de cuenta. Sunnitas contra chiitas: Líbano, un caso más Esther Shabot El empoderamiento que tanto Irán como Hezbolá han tenido en los últimos tiempos, a raíz de su éxito al asentarse en la vecina siria como fuerza clave que ha conseguido sostener a Al-Assad, le ha abierto el apetito a Teherán y a su aliado libanés para reemprender su objetivo de imponer sus intereses en Líbano a costa de los del bando sunnita respaldado por la monarquía saudita. En esas condiciones, el País de los Cedros, integrado por un mosaico étnico-religioso diverso que comprende a cristianos de diversas denominaciones, sunnitas, chiitas, drusos y otras minorías más, se enfrenta al desafío de conservar el precario equilibrio que consiguió tras el fin de su guerra civil. El impacto de los desastres naturales en los negocios Carlos Macías En conclusión, esta visión integral de contar con espacios de trabajo digitales seguros puede proporcionar las herramientas adecuadas a los colaboradores para que puedan contar con una alta conectividad y movilidad ante cualquier crisis y al mismo tiempo, proteger a las organizaciones de manera mucho más efectiva contra los riesgos que plantean las interrupciones planificadas y no planificadas.