Washington.- Los demócratas aprovecharon una ola de descontento con el presidente Donald Trump para ganar el martes el control de la Cámara de Representantes, lo que les ofrece la oportunidad de bloquear la agenda del mandatario y poner a su gobierno bajo un intenso escrutinio.

En las elecciones de medio término, dos años después de ganar la Casa Blanca, Trump y sus camaradas republicanos ampliaron su mayoría en el Senado, tras una campaña polarizada marcada por fuertes choques sobre raza, inmigración y otros temas culturales.

Sin embargo, los resultados de este martes fueron un trago amargo para Trump que convirtió la campaña en un referéndum sobre su liderazgo.

A pesar de la pérdida de la Cámara baja, Trump escribió en Twitter: "Un tremendo éxito el de esta noche".

Tremendous success tonight. Thank you to all!