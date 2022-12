Es miércoles por la tarde y han pasado pocas horas desde que Castillo intentó disolver el Congreso da run autogolpe y luego pedir asilo en la embajada de México, antes que el implacable tráfico de Lima impidiera su huida.

Mientras el sitio web gubernamental Agencia Andina ha transitado de defender la obra del presidente Castillo a detallar el lugar de detención del ahora depuesto exmandatario y ensalzar la imagen de la nueva líder, la incertidumbre del miércoles Perú se mezcla de pragmatismo y resignación para sus expatriados.

A mil kilómetros de distancia, es la hora feliz en un famoso restaurante peruano de Santiago de Chile en el que se bebe junto a periodistas e influencers Mai Tai, cocteles con Gin, Bourbon y un Cholopolitan – su versión sui generis del Cosmopolitan- hecho con pisco peruano.

Consultados algunos de sus trabajadores, todos limeños, por el reciente terremoto político de su tierra natal, las respuestas son más resignadas que encendidas.

“Salimos de una para llegar a quién sabe...vamos de mal en peor, porque está señora también es de izquierda”, dice un mozo mientras se prepara a atender una mesa.

“Siempre que un idiota tenga mucho poder la va a cagar”, dice un bartender mientras sirve una ginebra boliviana que mezcla con licor de casis y arándanos.

Otro afirma que no le sorprende nada ya que en Perú pasa de todo con sus presidentes, recordando el rumor que asegura que Alan García “no se suicidó, sino que habría matado al contador, quien guardaba un asombroso parecido a él, para zafar de la cárcel, pero que está vivo y libre” en algún paraíso fiscal.

Dina Boluarte dijo que si era vacado Castillo se iba con él. Eso fue hace tiempo, y de hecho ya no ocupaba un cargo en el gabinete ministerial y había tomado cierta distancia con el gobierno, alejándose de la escena pública. Y solo uno o dos días antes de la moción de vacancia que se iba a ver este miércoles se le habían retirado los cargos presentados contra ella en una comisión en el Congreso.

Desde el otro lado del teléfono está el académico peruano Farid Kahat, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, quien actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y analista internacional, quien da sus primeras impresiones sobre el acontecimiento.

¿Se veía venir esto?

De un lado había una crisis política donde todo parecía indicar que tarde o temprano iba a llevar a una resolución por la vía constitucional o por la vía de los hechos, pero que la crisis no duraría eternamente sin resolverse. Ha habido siete intentos de vacancia presidencial contra tres presidentes distintos en los últimos seis años [en Perú] tres contra el gobierno de Castillo, pero no parecía inminente un intento de Castillo de disolver al Congreso al margen de la constitución, y sobre todo teniendo en cuenta que no había evidencia de que lo apoyara algún sector a las FFAA ¿Cómo convocas a un golpe de Estado sin tener de tu parte a oficiales con mando de tropa?, francamente es difícil de entender.

¿Cómo queda Perú ahora? La ministra le ha dado la espalda a su jefe...¿Cuánto se puede confiar en ella?

Dina Boluarte dijo que si era vacado Castillo se iba con él. Eso fue hace tiempo, y de hecho ya no ocupaba un cargo en el gabinete ministerial y había tomado cierta distancia con el gobierno, alejándose de la escena pública. Y solo uno o dos días antes de la moción de vacancia que se iba a ver este miércoles se le habían retirado los cargos presentados contra ella en una comisión en el Congreso.

En otras palabras, de habérsele encontrado culpable de los cargos imputados no habría podido asumir la presidencia, entonces hay indicios para creer que el hecho de que ella tomara clara distancia contra el golpe puede entenderse en un contexto en el cual tendría algún acuerdo con sectores de la oposición en el congreso, para asumir la presidencia.

El punto es que una cosa es en qué condiciones llega al gobierno y otra cómo lo ejerza. Lo mismo se podría haber dicho de Martín Vizcarra, quien traicionó, según algunos indicios, al presidente bajo el cual servía PPK, para reemplazarlo en connivencia con el Fujimorismo y luego cuando el fujimorismo y otra fueras conservadoras intentaron coartar su libertad de acción en el gobierno, él a su vez se convirtió un opositor acérrimo a esas fuerzas y terminó disolviendo el congreso.

Entonces, cómo ha empezado este gobierno no es necesariamente un presagio de cómo vaya a terminar.

Dadas las vacancias y sucesos de Perú en la última década, la prisión, indultos, suicidio...¿qué credibilidad tiene hoy la clase política?

No tenemos un sistema de representación política digno de ese nombre. Perú es el único país en el mundo, hasta dónde yo sé, en donde el partido en el gobierno ni siquiera presentó candidato en cuatro elecciones consecutivas, después de ejercer la presidencia.

No hay un sistema de partidos digno de ese nombre. Eso ayuda a entender el cortoplacismo en los cálculos de políticos, que no solo no tienen experiencia previa, sino que no pueden reelegirse, y que por ende utilizan el cargo para satisfacer agenda menuda de servir intereses particulares de los cuales probablemente obtengan beneficios.

Entonces, cuando uno ve encuestas queda claro que la escena política en general está desacreditada en general y el congreso apenas si alcanza en algunas ocasiones una aprobación ciudadana que llega a los dos dígitos y el propio Castillo, aunque tenía una aprobación mayor a la del congreso, fluctuaba entre 25% y 30%.

¿Cómo afectará esto a la economía del país y sus posibilidades de recuperación post pandemia?

Es paradójico, porque las únicas garantías que ofreció Castillo en su mensaje golpista fue que iba a mantener la economía de mercado basada en la propiedad privada, como tratando de neutralizar la oposición que pudiera surgir desde el sector empresarial, el punto es que si bien que el gobierno de Castillo mantuvo la estabilidad macroeconómica y no adoptó ninguna medida radical en política económica, también es cierto que la inestabilidad política secular, por un lado, y el hecho de que el gobierno nunca descartara medidas que podrían generar incertidumbre, como convocar a una asamblea constituyente – cosa que intentó hacer Castillo en el mensaje a través del cual pretendió disolver el congreso- bajo esas circunstancias, las perspectivas de inversión eran bastante magras, porque al margen de si el gobierno hacía bien o mal las cosas en el corto plazo, era un gobierno que no ofrecía garantías más allá de unos pocos meses.

Por lo pronto, Dina Boluarte, la nueva presidenta, habla con medios locales y extranjeros; ya se ha reunido con magistrados del tribunal constitucional y con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, en un lógico camino por restablecer el orden y dar señales de que el país seguirá adelante tras la turbulencia de las últimas horas.

Junto a noticias de los feriados del 8 y 9 o cómo postular al bono alimntario, pues Perú desea continuar business as usual, la Agencia Andina sigue reportando el devenir del depuesto presidente: el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa el requerimiento de detención preliminar por flagrancia, pues se le atribuye la posible comisión de delito de rebelión por quebrantar el orden constitucional, mientras permanece en instalaciones del penal de Barbadillo.