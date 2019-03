Tras su arribo al azeropuerto internacional de Caracas, y en medio de fuertes medidas de seguridad aplicadas por sus seguidores, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó hasta la plaza Alfredo Sadel, en Caracas, donde miles de seguidores se congregaron para recibirlo en su retorno a Venezuela. En otras ciudades del país también se realizaron movilizaciones para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

En su discurso ante miles de seguidores en la capital, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, criticó al Gobierno de Nicolás Maduro por haber impedido el ingreso de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, llamó a las Fuerzas Armadas a darle la espalda a Maduro, exigió que éste deje el cargo y llamó a la ciudadanía a seguir resistiendo y luchando para conseguir el retorno de la democracia al país.

La entrada de Guaidó es interpretada por analistas como una ruptura en la cadena de mando del gobierno venezolano, ya que se esperaba que los funcionarios del aeropuerto internacional de Maiquetía lo apresaran a su entrada al país por instrucciones del gobierno de Nicolás Maduro, cuestión que finalmente no ocurrió. Lo anterior, considerando que desde horas de la madrugada de este lunes, el presidente Nicolás Maduro había ordenador redoblar la vigilancia en esta y otras terminales aéreas, en presunta espera de Guaidó.

“Estamos más fuertes que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados”, respondió Guaidó a la pregunta de si no teme por su integridad, ahora que ya se encuentra en Venezuela.

Ante miles de adherentes que lo aplaudieron, Guaidó manifestó que “aquí está su presidente encargado de Venezuela. Un humilde servidor público”.

Tras ello, repasó la búsqueda de ayuda humanitaria, la cual finalmente se frustró. “El usurpador no puede detener a este pueblo bravo que se mantiene en la calle”, dijo.

El líder opositor aseguró que están más fuertes que nunca y que no han considerado las amenazas por parte del oficialismo. Junto con ello, cuestionó la legitimidad de Nicolás Maduro al frente del país.

Asimismo, agradeció a los presidentes que lo han apoyado, entre ellos, Iván Duque, de Colombia, Jair Bolsonari, de Brasil, y el mandatario chileno Sebastián Piñera. “Les mando un aplauso”, dijo, añadiendo que el “mundo está reunido en esta lucha libertaria”.

EE.UU. reitera advertencia. Por su parte el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, reiteró la advertencia al régimen de Nicolás Maduro ante cualquiera agresión a la integridad de Guaidó.

