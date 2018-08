Bogotá. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó este lunes al realizar su última alocución, un día antes de entregar el poder al mandatario electo, Iván Duque, que los ciudadanos de su país deben "cuidar" y "defender" la paz, en momentos en que se concretó un acuerdo con las FARC y que el nuevo gobierno continúe negociando con el ELN.

"Me voy tranquilo. Me retiro de la política y de las veleidades partidistas y electorales. Pero seguiré trabajando -desde otros ámbitos- por las víctimas y por la paz Y me voy -lo digo con alegría- sin llevarme conmigo enemistades. Porque para pelear se necesitan dos, y yo -gracias a Dios- no albergo odios ni resentimientos en mi corazón", afirmó Santos.

"Hice lo que pude, de la mejor manera que supe hacerlo, acompañado por un equipo de gobierno entusiasta, por hombres y mujeres talentosos y buenos, a quienes agradezco. Reconozco que falta mucho. En un país como el nuestro siempre habrá mucho más por hacer. Se arregla un problema y aparecen diez", agregó.

Santos afirmó que cumplirá su promesa de no ser "un aguijón en la nuca de mi sucesor", que es del opositor partido Centro Democrático que dirigido por el ex mandatario y senador Alvaro Uribe, quien fue un férreo opositor del actual gobierno.

Santos confía que el gobierno de Duque continúe las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, que aún continúa en la lucha armada.

"Cada presidente manda en su tiempo. Y el mío termina mañana (...) Los invito a que busquemos la unión, a que encontremos puntos de acuerdo sobre los temas fundamentales. Colombia, cuando está unida, se hace más fuerte. Nuestro potencial es enorme: no dejemos que la polarización nos limite.

Durante el gobierno de Santos, se concretó la paz con la guerrilla de las FARC tras más de 50 años de conflicto armado. El grupo rebelde se desmovilizó y actualmente es un partido político de corte de izquierda.

El presidente Santos gobernó Colombia durante los últimos ocho años.