Nueva presidenta de Perú tiene como reto construir un Gabinete "razonable", asegura experto

Boluarte "no tiene respaldo popular, tiene muchos adversarios y no tiene una bancada" en el Parlamento, lo que no le genera "ningún sustento" político, a juicio del comentarista.

"Básicamente, tiene que ser gente competente, capaz. Si ella logra tener gente que tenga capacidad, no solamente técnica, sino política, para gestionar el Estado, podría hacer la diferencia. Ahora, no estoy seguro de que pueda constituir un Gobierno de esa naturaleza", dijo el analista político Fernando Rospigliosi, exministro del Interior.

08 de Diciembre de 2022, 11:41