Parra se ratifica como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y defiende la legalidad del proceso

"La Constitución es muy clara y precisa", ha defendido Parra, "y coloca que la única manera de que se suspendiera la sesión es que no existiera el quórum reglamentario. No había motivo alguno para que no se cumpliera la norma constitucional", en declaraciones recogidas por TeleSur, antes de expresar su voluntad de pasar página lo antes posible.

Luis Parra, considerado un disidente entre las filas de la oposición, ha comparecido ante las cámaras tras los caóticos incidentes del domingo, durante una votación durante la que el líder opositor y "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, fue incapaz de acceder a la cámara.

06 de Enero de 2020, 14:59