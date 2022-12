El 4 de septiembre de este año, el referendo para aprobar el borrador de una nueva constitución para Chile- el producto del mundo político propuesto para salir de la crisis política del estallido social del año 2019 - terminó con un rechazo de 64%, lo que desembocó en una nueva crisis para el país, que ha tratado de encontrar desde entonces un nueva fórmula para elaborar su nueva carta magna.

Pero ha sido difícil conciliar las aspiraciones de distintos partidos políticos que proponen desde un nuevo proceso exactamente igual al que se realizo en 2021 y 2022 y otros que sugieren un trabajo del congreso para hacerlo.

El más reciente fracaso en ponerse de acuerdo ocurrió este martes, cuando cerca de la medianoche del miércoles se dio por finalizada la reunión entre los representantes de oposición y oficialismo en búsqueda de un nuevo proceso constitucional sin alcanzar un entendimiento respecto del órgano redactor.

“Lamentablemente no tenemos información concluyente que dar, debido a que hemos decidido en un acuerdo con todas las fuerzas políticas continuar las conversaciones mañana”, dijo al respecto el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, del partido liberal.

Y este miércoles, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la demora que se ha generado en torno al acuerdo constituyente, abriéndose ante la idea de un órgano mixto para cerrar pronto un acuerdo.

“No es lo que a nosotros como alianza de Gobierno nos gustaría. (..) Hemos defendido la importancia de un órgano 100% electo”, señaló Boric.

“Sin embargo, es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, enfatizó el Ejecutivo. “No podemos seguir dilatando más la discusión constitucional”, aclaró.

En ese contexto, el Presidente apuntó a la prioridad de separar las diferencias por el “bien común de la patria”, ya que al respecto, recalcó que “la negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta”.

“Quiero pedir un esfuerzo, y me consta que lo ha habido en estos últimos días por parte de los diferentes actores, pero no podemos seguir dilatando este asunto”, sostuvo. “No podemos seguir esperando”.

Por otro lado, minutos antes del discurso del Presidente Boric, un diputado del Partido Comunista (PC) - uno de los tres partidos que posibilitaron su llegada a a presidencia- Boris Barrera, se mostró contrario a la idea de un órgano mixto.

Al respecto, no descartó la opción a que si el órgano no es 100% electo por la ciudadanía, quizás no firmen el acuerdo. “Está complejo, pero lo estamos evaluando”, subrayó.

Además, señaló que los parlamentarios que participarían en la mesa mixta “no tienen el prestigio”.

“El plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior fue contundente en señalar que no querían que fueran los mismos de siempre”, destacó Barrera.

Asimismo, agregó que “lo más transparente, lo más democrático es que sea 100% electo”.

Con información de Rabio BíoBio y la Nación.