Caracas.- El servicio eléctrico quedó restablecido el viernes en algunas zonas de la capital de Venezuela, después de un apagón de casi 20 horas que forzó al gobierno a suspender las clases y cerrar oficinas.

Caracas y casi todo el país se quedaron a oscuras el jueves por la tarde por lo que el gobierno dijo fue una falla en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país.

Pero poco después del mediodía del viernes, el suministro se reanudó en unos 13 barrios capitalinos, según Venezolana de Televisión. Testigos de Reuters confirmaron el regreso del servicio eléctrico en algunas zonas de la ciudad.

No quedó claro de inmediato cuándo se restablecería el suministro en el resto de la capital y del país.

El ingeniero eléctrico venezolano y expresidente de una oficina estatal responsable de la operación del sistema eléctrico Miguel Lara dijo que "la inexplicable prolongación del tiempo de restablecimiento del servicio, evidencia el estado avanzado de deterioro de la infraestructura eléctrica".

El gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una grave crisis económica y política, suspendió las clases y la jornada laboral del viernes después de que gran parte de la nación miembro de la OPEP amaneciera sin electricidad, en el peor apagón en décadas.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, atribuyó la demora en restablecer el servicio a un "ataque tecnológico" y acusó a la oposición de liderar un "sabotaje", sin dar más detalles.

Venezuela está sumida en una crisis política desde enero, cuando el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino invocando artículos de la Constitución y fue reconocido por Estados Unidos y decenas de países, que acusan a Maduro de ganar su reelección en comicios fraudulentos.

El mandatario, por su parte, dice que Guaidó es un "títere" de Washington, a quien acusa de querer sacarlo del poder para apoderarse de las riquezas petroleras de Venezuela.

"No puede ser normal que 50% de los hospitales no tengan planta eléctrica y que en el resto apenas funcionen en este momento las emergencias", dijo Guaidó. "No hay normalidad hoy en Venezuela, es una tragedia lo que estamos viviendo".

Deterioro. Este es el apagón más prolongando que se registra en Venezuela. En 2013 hubo una falla que afectó a Caracas y 17 estados, de los 23 del país, que duró seis horas y en 2018 se registró otra en ocho estados por unas 10 horas, según declaraciones oficiales de ese entonces.

Mi total respaldo a todo el personal del Sistema Eléctrico Nacional que mantienen un intenso trabajo para recuperar el servicio. Admiro al pueblo venezolano que resiste con gallardía este nuevo ataque de los enemigos de la Patria. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de marzo de 2019

Según Lara apenas 15% del parque térmico instalado está funcionando y el país depende de la generación proveniente de las plantas hidroeléctricas.

La tardanza muestra "que el equipamiento y la supervisión de la operación y control de la red de transporte que permite llevar energía desde estas centrales hidroeléctricas hasta el resto del país está averiado y sin repuestos", dijo el especialista. "Y lo más grave es la falta de personal".

El jueves, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, explicó que el apagón fue por problemas en la central Guri y aunque no dio mayores detalles los atribuyó a un "sabotaje".

Los cortes de energía eléctrica se han vuelto frecuentes en el país, que enfrenta cinco años de recesión con hiperinflación y deterioro en la calidad de los servicios públicos.