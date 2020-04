La OMS vaticina una "nueva realidad" tras superar la crisis del Covid-19, pues el virus no desaparecerá

"Este virus no va a desaparecer. No sabemos si las personas que han tenido el virus permanecen inmunes y no sabemos cuándo tendremos una vacuna", ha contado para Radio 4, de la cadena pública británica.

David Nabarro, el enviado especial del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la sociedad deberá comenzar a asimilar la "nueva realidad" que ha supuesto para todo el mundo un virus como el Covid-19.

14 de Abril de 2020, 18:14