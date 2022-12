El COVID-19 hundió muchos negocios, pero impulsó a muchos otros. Es el caso del sector de aviación de negocios, que ha crecido aproximadamente 30% después de la pandemia. "Se ha beneficiado mucho con la situación y también mucha gente por primera vez descubrió cómo volar privado. Esta fue la principal diferencia, más demanda, más trabajo, más gente que necesitábamos contratar", dice el polaco Paul Malicki, el CEO de Flapper, una startup creada en 2016, que funciona como un marketplace para vuelos privados.

"La disrupción [del sector] llega con la economía compartida y con una combinación también aplicación, porque por la primera vez los clientes latinoamericanos pueden alquilar un jet privado, un helicóptero o comprar un asiento individual a través de un marketplace", asegura.

Con la experiencia que obtuvo de sus tiempos en la app Easy Taxi para Latinoamérica- y con sus socios Arthur Virzin, Iago Labiapari, Sergio Terentev, William Oliveira- el profesional cree que el futuro de este negocio de nicho está en la economía compartida o sharing economy, porque se requiere de una plataforma unificada como la suya que permita promover el sector entre sus potenciales usuarios, que resultan ser muchos más de los que uno podria suponer.

Hoy, a través de su aplicación, Malicki asegura que los clientes de Flapper pueden cotizar cerca de 1.150 aeronaves que están disponibles en su plataforma para vuelos chárter o para reservar asientos en vuelos previamente programados, que puede estar disponible en menos de 2 horas.

Su servicio compartido está disponible en las rutas de Brasil, incluyendo tramos entre Sao Paulo y Río de Janeiro, así como entre Sao Paulo y Angra do Reis. Pero también en Florida, México, Colombia, Brasil, Chile y recientemente Argentina y Uruguay, ya que a mediados de noviembre la compañía anunció el lanzamiento del servicio de vuelos privados para la ruta Buenos Aires - Punta del Este, con un valor aproximado de entre US$ 300-350 por tramo.

Los vuelos se realizarán semanalmente desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando (Buenos Aires) hacia el de Laguna del Sauce (Punta del Este) y viceversa en un avión ligero modelo Tecnam P2012 Traveller que cuenta con una capacidad para hasta 9 pasajeros con un bolso de mano y un carry-on cada uno.

La nueva ruta se une al reciente levantamiento de capital de Flapper, que es una extensión de la Serie A por cerca US$6 millones, que complementa su ronda A recaudada en 2021 por US$2 millones. "Esta es la mayor ronda de inversión para la empresa de tecnología de aviación privada del mundo, en este nivel y latinoamericana. Entonces tenemos un orgullo de decir que siendo una empresa latina logramos obtener un capital bastante grande", comenta.

"Ya no somos solamente los intermediarios. Somos una empresa que puede venderte un avión y después puede gestionar este avión, puede dividir este avión en cinco cuotas con otras personas porque no se utiliza todo el tiempo, entonces un avión que no están siendo utilizado, es un activo muerto. Y puede también alquilar para terceros su avión, para optimizar los costos", describe Malicki a AméricaEcnomia.

La inversión estuvo liderada por el fondo de capital privado de DXA y el fondo de inversiones Arien Invest. Previamente, Flapper había recaudado capital semilla del fondo aeroespacial latinoamericano Aerotec, de la aceleradora líder de Brasil, ACE, y de inversionistas individuales.

Según Malicki, los nuevos fondos se destinarán a inversiones en tecnología, operaciones de vuelo e incluso adquisiciones. Como parte de la expansión, se planea dirigir parte de los recursos a un programa de administración fraccionada que permitirá a actuales y futuros propietarios de aeronaves, comprar acciones en jets y turbohélices seleccionados, que Flapper operaría.

Además, la firma se ha embarcado en un nuevo negocio. "Adicionamos en nuestro sistema una opción de comprar un avión: hoy Flapper no solo vende el servicio de vuelo charter, también vende los aviones y hora estamos lanzando una nueva línea de negocios de gestión de aeronaves. Ya no somos solamente los intermediarios. Somos una empresa que puede venderte un avión y después puede gestionar este avión, puede dividir este avión en cinco cuotas con otras personas porque no se utiliza todo el tiempo, entonces un avión que no están siendo utilizado, es un activo muerto. Y puede también alquilar para terceros su avión, para optimizar los costos", describe Malicki a AméricaEcnomia.

MERCADO FRAGMENTADO

Flapper estima que el mercado actual de vuelos chárter en América Latina oscila alrededor de US$ 2 mil millones, y el mercado global superaría los US$10.000 millones.

Cuando iniciaron su negocio, como en toda historia de emprendimiento, fue por una necesidad no cubierta, o dolor del mercado. "Mi socio miraba los helicópteros en San Pablo y no lograba alquilar uno. La conclusión a la que llegamos en la época es que es un mercado muy fragmentado, por ejemplo Brasil tiene 140 empresas de taxis aéreos, y muchas de ellas no tienen siquiera sitio web. El país tiene 2.500 aeropuertos y no había un único marketplace donde se pudiera alquilar un avión o un helicóptero. Empezamos a analizar este mercado y llegamos a la conclusión de que la oportunidad no estaba solo en helicópteros sino que también aviones, y que hay determinadas rutas donde se pueden vender asientos en naves de aviación general", recuerda Malicki.

Y esta fue la definición que continua en su startup hasta hoy. "Principalmente mis clientes son personas ricas, son corporaciones, embajadas, hospitales, empresas de logística...pero también hay clientes que compran una silla única, por ejemplo en un vuelo desde Santiago de Chile para Lima, bajo el concepto de 'pierna vacía', son mas o menos un 30% de los vuelos que no van llenos y donde se pueden ofrecer asientos a través de nuestra plataforma, con un descuento de 60-70% de su valor regular", detalla el CEO.

"Ahora más o menos 30% de nuestros clientes son personas que nunca antes habían volado privado y esta es a razón de nuestro orgullo, que podemos ciertamente democratizar este mercado, podemos abrirlo para más gente", concluye.