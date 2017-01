Montevideo. El decreto fechado el 29 de diciembre que aprobó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) restringiendo de cuatro a tres las compras web desde el exterior, generó sorpresa y críticas entre los courriers porque se enteraron por la prensa y ni la Dirección Nacional de Aduanas y la Unidad Reguladoras de Servicios de Comunicaciones –que regula el servicio postal– estaban al tanto del cambio de régimen. Ayer las empresas que operan como intermediarios entre los consumidores que realizan compras en el exterior estaban recibiendo olas de llamadas y consultas de sus clientes porque ya habían realizados tres compras y tenían un cuarto paquete en viaje o en vías de despacho.

Este fue el tercer año consecutivo en el cual el Poder Ejecutivo opta por restringir las compras web sin impuestos. A fines de 2015 ya se había bajada de cinco a cuatro los paquetes que alguien podía traer bajo este esquema. Los paquetes que pueden entrar al país sin pagar impuestos por esta vía no pueden exceder los US$ 200.

El decreto –del cual informó El País en su edición ayer– indica que hay una "necesidad" de modificar el régimen de encomiendas postales internacionales. Agrega, en tanto, que "las condiciones normales de mercado se han modificado, por lo que se entiende pertinente disminuir la cantidad de envíos que podrán recibirse al año, a fin de que se no desvirtúe el régimen".

La restricción cayó como un balde de agua en los courriers. "Nos enteramos a través de la prensa y nos tomó por sorpresa. Nos comunicamos con autoridades de la Aduana para conocer los detalles y tampoco estaban en conocimiento", dijo a El Observador el director de Envia Mi Compra, Dardo Morales. Consideró que una reducción del 25% en el límite de compra es "excesiva". De hecho, esta empresa estaba atendiendo consultas de particulares que ya había pasado el límite de tres y tenían un cuarto paquete programado para ser despachado en Uruguay. "La respuesta de Aduana fue que no podían precisar bajo qué régimen ingresaría esa compra", indicó.

A diferencia de las restricciones que rigieron para 2015 y 2016, en esta oportunidad no hubo ninguna ronda de consultas e información por parte de la Aduana. "A veces te escuchaban y después tomaban las resoluciones que te podrían gustar o no", añadió el gerente de Entrega Miami, Carlos Acosta.

"No usaron los canales habituales para comunicarnos la medidas. Tampoco la Ursec sabía del cambio de régimen", aseguró el ejecutivo. Acosta dijo que fue una "sorpresa desagradable" ya que los agentes esperaban que el de 2016 fuera el último ajuste de cinturón de ese régimen. "La legislación uruguaya abandona la tendencia aperturista para volver a ser una de las más restrictivas de la región", se lamentó.

En declaraciones a Telemundo, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, defendió y argumentó la reducción de cuatro a tres en el límite por usuario que ahora permite la legislación ya que cada vez más personas utilizan ese régimen para compras por correo.

"Este crecimiento se ha dado porque cada vez más personas utilizan el mecanismo. Aproximadamente unas 120 mil personas lo utilizaron en el 2016, lo cual habla de un mecanismo que se ha democratizado respecto a su uso. El promedio de compras por ciudadano es de 2,4 veces por año. Esta normativa no perjudicará a quienes han utilizado el mecanismo porque está por debajo del nuevo límite y pone una cota razonable para futuro", afirmó. Sin embargo, desde Entrega Miami y Envia Mi Compra aseguraron que la gran mayoría de sus clientes utilizaron el tope máximo de cuatro compras anuales, por lo que la medida afectará a un número importante de usuarios.

Pero Ferreri también dejó a entrever que la medida apuntaba a proteger la actividad a futuro de los comercios formales que están instalados en Uruguay. "Dado el crecimiento que ha tenido (por las compras web) hay que generar condiciones razonables para que los comerciantes establecidos debidamente no tengan una competencia que termine siendo desleal y se genere un problema", explicó Ferreri.