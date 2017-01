Una pancarta con la leyenda "Construya puentes, no muros" en el Puente de la Torre de Londres fue una de las acciones de protesta organizadas el viernes en todo el mundo como expresión de desagrado por la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Un grupo de manifestantes congregados en el emblemático puente mostraron letras gigantes de color rosa formando la frase "¡Actúen ahora!" poco después del amanecer, mientras otros desplegaban la pancarta en la barandilla y una lancha recorría el río Támesis con una bandera negra con la misma leyenda "Construya puentes, no muros".

Junto al Parlamento británico, los manifestantes mostraron pancartas con textos como "Los inmigrantes son bienvenidos aquí" y "La migración es más vieja que el lenguaje" en el puente de Westminster.

Julie Chasin, una profesora de 42 años de Nueva York que vive desde hace una década en Londres, dijo que se unió a la protesta para sostener una de las letras rosas del Puente de la Torre y que está preocupada por la presidencia de Trump.

"Sí, Donald Trump es presidente, pero aún tiene que proteger los derechos de todos", comentó Chasin, una demócrata que afirma que trabajó para la campaña de Hillary Clinton en Carolina del Norte. "Da miedo. Espero que lo mantengan a raya. Espero que tengan razón todos los que me dicen que no me preocupe".

Hay protestas contra Trump convocadas en Washington durante su toma de posesión, así como en ciudades de todo el mundo desde Toronto a Sídney, pasando por Adís Abeba y Dublín.

La protesta en Londres fue organizada por un grupo denominado "Puentes no muros", en referencia a la promesa de Trump e construir un muro en la frontera mexicana.

"No dejaremos que arraiguen las políticas de odio expandidas por gente como Donald Trump", afirmó en un comunicado Nona Hurkmans, integrante de la organización.