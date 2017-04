Lula asegura que huelga general en Brasil tuvo un "éxito total"

El ex presidente dijo también que las promesas de que la situación económica del país podría mejorar después de la destitución de la ex presidente Dilma Rousseff, a mediados del año pasado, no se cumplieron.

En declaraciones a la radio Red Brasil Actual, Da Silva (2003-2010) dijo que la huelga está ampliando la conciencia del pueblo brasileño en relación con los impactos de las reformas.

