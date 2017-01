En un año marcado por cambios sorpresivos como la elección presidencial en Estados Unidos y la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea, académicos, expertos y estudiantes europeos y latinoamericanos debatirán acerca de las implicancias de la crisis de la globalización y su impacto en el Sur Global durante la IV Conferencia Anual CAF-LSE que se llevará a cabo en Londres el 13 de eneroen instantes.

La conferencia forma parte del programa de colaboración que llevan adelante CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- y la London School of Economics and Political Science (LSE), con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento y experiencias sobre el Sur Global, y contará con la participación de expertos internacionales, académicos, responsables de políticas públicas y líderes de opinión.

“Esta cuarta conferencia CAF-LSE es testimonio de nuestra misión no sólo como banco de desarrollo sino como promotores de conocimiento sobre nuestra región y su proyección al mundo”, dijo Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina. “El tema que nos convoca esta vez, la globalización en crisis, es de particular importancia para entender los retos del momento actual”.

¿Cómo será el mundo post-Brexit? ¿Qué impacto tendrá este proceso en América Latina? ¿Qué rol juega China en la globalización y, en particular, en Latinoamérica? ¿Qué puede esperarse del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Estos son algunas de las temáticas que serán analizadas.

El discurso inaugural de la conferencia estará a cargo del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente del Banco de Francia, Michel Camdessus, quien compartirá su visión acerca de “El Mundo en 2050”.

El presidente García conversará con Nikolay Kosov, presidente del Banco Internacional de Inversión (IIB), Enrique Iglesias, ex presidente del Banco de Desarrollo Interamericano (BID) y ex Secretario General Iberoamericano, y Alejandro Foxley, ex ministro de Finanzas de Chile y actual presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) sobre el rol de los bancos de desarrollo en momentos en que el creciente peso de los mercados emergentes se vuelve indiscutible y resulta evidente la necesidad de contar con un sistema de gobernanza global que responda a esta nueva realidad.

Otros académicos analizarán, desde diferentes ángulos, el origen y la naturaleza de la crisis de la globalización. Elizabeth Sidiropoulos, CEO del Instituto Sudafricano de Relaciones Internacionales (SAIIA, por sus siglas en inglés), se referirá al “Mundo Post – Liberal”, el profesor Yu Zheng, de la Universidad de Fudan, en Shanghái, echará luz sobre el impacto de China en el proceso de globalización, mientras que David Patrick Houghton, profesor del US Naval War College, abordará “La amenaza trumpiana al orden global”.

Otra sesión destacada de la conferencia estará centrada en las posibles consecuencias del “Brexit” y la crisis europea en el Sur Global. Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales explorará “La política exterior del Reino Unido en el mundo post-Brexit”; y Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y actual decano de la Escuela de Asuntos Internacionales (PSIA)de Sciences Po, completará la mirada europea.

Por su parte, Michelle Campbell, economista senior de Dun & Bradstreet se referirá al impacto del Brexit en América Latina, mientras que Rahul Roy-Chaudhury, del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) se enfocará en las consecuencias para India y el sur de Asia.

Uno de los reflejos de la nueva realidad global es la diversificación de las alianzas en pos de intereses compartidos. En este sentido, un panel de la conferencia estará dedicado a abordar, desde diferentes ópticas, la relación entre China y América Latina, el ejemplo quizás más claro del creciente acercamiento Sur-Sur. El debate, moderado por la ex Ministra de Estado de Colombia, Marta Lucía Ramírez, contará con la participación de reconocidos académicos y especialistas como Chris Hughes (LSE), Susana Moreira (Banco Mundial), Taotao Chen (Universidad de Tsinghua) y Félix Peña (ICBC Foundation).

La conferencia cerrará con una sesión especial dedicada a analizar las perspectivas de “Cuba en el siglo XXI”, tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos y el fallecimiento de Fidel Castro. Moderado por Germán Ríos, director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF, compartirán sus puntos de vista Yamile Berra Cires, vicepresidenta del Banco Central de Cuba, Vilma Hidalgo, vicerrectora de la Universidad de La Habana,Juan Triana, profesor de dicha universidad, Mario Bergara, Presidente del Banco Central de Cuba, y Germán Ríos, Director Corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF.

La entrada a la conferencia es abierta y gratuita, pero se requiere registración previa en la página: https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2017/01/iv-conferencia-anual-c..., desde la cual también se podrá seguir la conferencia por streaming.