Malena Marcalle, Falabella Retail: “La sostenibilidad se incorporó dentro del modelo de negocio de la compañía”

¿Cómo aplican los criterios ESG en la estrategia de negocio y cómo han visto que redunde en su rentabilidad?

Hemos tenido muy buena recepción de los clientes, atrayendo a un perfil de compradores más jóvenes, con un muy buen engagement con Falabella, en su gran mayoría mujeres. Siempre con este foco de no dejar la moda a un lado, pero sí con un foco sostenible y con nuestra cartera de productos sustentables que están respaldados por certificaciones internacionales.

Otro foco tiene que ver con la omnicanalidad, combinando las tiendas físicas y también el marketplace es falabella.com. Esto hace que podamos entregar otras experiencias en las tiendas que normalmente un retail no tiene. Por ejemplo, en el mundo digital, donde también seguimos con este enfoque de sostenibilidad, cuando puedes comprar un producto de gran volumen, puedes contratar el retiro y el reciclaje de ese producto justamente para poder fomentar la economía circular también desde tus compras. Entonces, seguimos desde la sostenibilidad, empujando esta omnicanalidad y esta entretención y diferencia.

No parece haber vuelta atrás en este camino...

No, ya no hay vuelta atrás. Y no hablo solo de la industria del retail, sino que de las industrias en general: si no se suben al barco de la sostenibilidad, ya están pasadas de moda.