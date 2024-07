¿Qué está frenando la adopción de autos eléctricos en Latinoamérica?

El despegue chileno de autos particulares eléctricos e híbridos eléctricos recién ha ocurrido en los últimos dos años, con una oferta de 35 modelos en 2022 y 52 en 2023. En términos de volúmenes, se vendieron 1.295 carros 100% eléctricos. Y en 2023 fueron 1.588 unidades.

El más reciente informe de ANAC habla de un incremento de 133,2% durante mayo, con 1.364 unidades comercializadas más un total de 5.335 unidades en lo que va del año. Y, aunque todo apunta a que será un año récord en la historia del país, aún es muy bajo respecto del total de coches que se venden anualmente en esa nación.

“Todavía estamos en porcentajes de ventas que son menos del 1% total anual, por lo que es fácil doblar o triplicar la cifra. Pero como ANAC tenemos la meta de llegar al 5% a fines de 2025. Nos lo planteamos así porque creemos que es un primer peldaño necesario para cumplir el objetivo que puso el gobierno, que compartimos, que es lograr que el 100% de las ventas de autos nuevos en el año 2035 [sea de cero emisiones]”, detalla el ejecutivo.

El campeón de ventas por los últimos dos años, por lejos, ha sido la china BYD, que en Chile funciona para los autos particulares con la firma Astara, a diferencia de los buses del transporte público, que comercializan directamente desde China.

Lanzados en noviembre del 2022, los autos de BYD iniciaron apuntando al segmento premium con los modelos Tang y Han de entre US$ 65,000 y US$ 70,000. Pero a los cuatro meses ya estaban lanzando dos productos nuevos: el Yuan Plus y el Song Plus. Un eléctrico y un híbrido enchufable de mediano segmento, entre los US$ 30,000 y US$ 40,000. Luego vinieron el Dolphin, el Dolphin Mini y el Qin Plus.

“Tenemos ocho productos ya lanzados y 16 locales en Chile. Globalmente la marca vende 350.000 unidades mensuales, derrotando a Tesla, y es el noveno fabricante por volumen del mundo”, relata Cristian Garcés, gerente general de BYD Auto Chile.

Así, en 2023 vendieron 247 unidades en el mercado chileno y hoy ya son 500.

“El plan de aquí a diciembre del 2024 es terminar con unas 2.200 unidades vendidas”, detalla Garcés.