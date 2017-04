Temer pide a legisladores brasileños seguir con sus labores ante pesquisas por corrupción

"Nunca podemos paralizar el Gobierno", dijo Temer en un evento en la capital, Brasilia. "Si no tenemos cuidado, parecerá que las instituciones de Brasil no funcionan, lo que no es cierto", agregó.

La investigación contra ocho ministros del Gobierno, los jefes de ambas cámaras del Congreso y decenas de legisladores es el mayor desafío que enfrenta el presidente brasileño Michel Temer desde su llegada al poder el año pasado.

12 de Abril de 2017, 18:15