Washington. Los estados tienen amplia autoridad para obligar a los minoristas en línea a cobrar impuestos a las ventas de miles de millones de dólares, concluyó la Corte Suprema de Estados Unidos en su fallo de este jueves.

Los jueces, en una sentencia de 5-4 en contra de Wayfair Inc, Overstock.com Inc y Newegg Inc, anularon un precedente de la Corte Suprema de 1992 que prohibía a los estados exigir a los negocios sin "presencia física" el pago de impuestos sobre las ventas.

El fallo abre la puerta a una nueva fuente de ingresos para llenar las arcas estatales -hasta US$13.000 millones anuales, según un informe federal- mientras pone en peligro una ventaja competitiva que las compañías de comercio electrónico tenían sobre rivales de ladrillo y mortero que ya deben cobrar impuesto a las ventas.

Las acciones de los minoristas en línea cayeron bruscamente tras el fallo, con Wayfair bajando un 3,8%, Overstock con un 2,1% y Etsy Inc con un 4,4%. Las acciones de Amazon.com Inc cayeron hasta un 1,9% antes de recortar las pérdidas. Amazon fue uno de los mayores arrastrados en el índice de referencia S & P 500.

El tribunal, en un fallo redactado por el conservador juez Anthony Kennedy, revivió una ley de Dakota del Sur de 2016 que exigía que las grandes empresas de comercio electrónico fuera del estado recaudaran el impuesto a las ventas, un mandato que los minoristas en línea peleaban en los tribunales.

"Rechazar la regla de presencia física es necesario para garantizar que las ventajas competitivas artificiales no sean creadas por los precedentes de este tribunal", dijo Kennedy.

El fallo pone fin a un régimen legal que "distorsiona los mercados libres y pone a las tiendas locales de ladrillo en una desventaja competitiva con sus contrapartes en línea", dijo Deborah White, asesora general de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista.

La victoria fue bien recibida por los grupos que representan a los minoristas tradicionales y criticados por los defensores del comercio electrónico.

El fallo pone fin a un régimen legal que "distorsiona los mercados libres y pone a las tiendas locales de ladrillo en una desventaja competitiva con sus contrapartes en línea", dijo Deborah White, asesora general de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista.

Los pequeños negocios en línea serán los más afectados, dijo Chris Cox, abogado del grupo de la industria del comercio electrónico NetChoice.

"Los consumidores sentirán rápidamente los efectos negativos a medida que esas empresas se agoten o se vean obligadas a ingresar en los brazos de los gigantes de Internet", agregó.

Dakota del Sur fue respaldada por la administración del presidente Donald Trump en el caso. La ley aún podría enfrentar desafíos legales por otros motivos, anotó Kennedy.

Es probable que la decisión lleve a otros estados a intentar recaudar el impuesto a las ventas sobre las compras en empresas en línea fuera del estado de manera más agresiva. También es probable que muchos consumidores paguen más en el proceso de pago en línea. Cuarenta y cinco de los 50 estados imponen impuestos a las ventas.

La mayoría de los estados necesitarían aprobar legislación antes de buscar cobrar los impuestos adicionales, aunque algunos ya han promulgado leyes o regulaciones similares a las de Dakota del Sur.

Dakota del Sur ha estimado que podría recibir hasta US$50 millones al año en ingresos adicionales con la recaudación de estos impuestos.

Es probable que los estados como Dakota del Sur que dependen en gran medida de los impuestos sobre las ventas de sus ingresos sean los más beneficiados, con un aumento de ingresos máximo previsto de alrededor del 3%, de acuerdo con una nota de investigación de Barclays.