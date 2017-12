El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Julio Velarde, sostuvo hoy que la actual crisis política que vive el país por los pedidos de vacancia y renuncia al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no afectará en principio el crecimiento del próximo año.

“Si se maneja de la forma constitucional, seria y con calma no afectará mucho al crecimiento del PBI en 2018”, manifestó durante la presentación del Reporte de Inflación: Diciembre 2017.

Destacó asimismo que el Perú tiene fortaleza macroeconómica y ello le permitiría soportar estos choques internos. “Se espera que sea que este ruido político sea temporal”, enfatiz

Al margen de que el presidente Kuczynski pueda explicar satisfactoriamente o no su situación, si no se sigue el orden constitucional habría volatilidad pero si se respeta este orden "no creo que sea tan dramático", dijo Velarde a periodistas tras un reporte de cifras económicas.

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la situación del mandatario, Velarde afirmó: "Tenía muy buena imagen de él efectivamente, y allí lo dejo".

Kuczynski, un exbanquero de 79 años que asumió el poder el año pasado, dijo en un mensaje transmitido por televisión que se someterá a las investigaciones de la fiscalía y el Congreso y pidió que se le levante el secreto bancario.

La turbulencia política golpeaba a los mercados. El sol cayó un 1,70 ciento en la jornada, mientras que en la bolsa limeña los papeles mineros -los más líquidos de la bolsa doméstica- bajaban más de un 3 por ciento.

* Con información de Agencia Andina y Reuters.