Santiago. El gobierno chileno incluirá un impuesto especial a las plataformas digitales de firmas globales como Amazon, Netflix y Spotify en una próxima reforma tributaria que enviará al Congreso, dijo este jueves el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

El jefe de las finanzas públicas destacó los beneficios que genera la economía digital impulsada por multinacionales, pero remarcó que es deber de la autoridad asegurar que todos compitan en igualdad de condiciones.

"Queremos crear una cancha pareja para todos. Este tema no sólo lo enfrenta Chile, sino todo el mundo (...) por ello, hemos decidido incluir la tributación de la economía digital en nuestra modernización tributaria", dijo Larraín a periodistas.

"Compañías como Uber, Airbnb, Netflix y Spotify en entretenimiento y todo el comercio digital como Amazon y Aliexpress deben tributar, estoy dando algunos ejemplos, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores", dijo Larraín.

El funcionario aseguró que no es justo que algunas firmas que prestan el mismo servicio paguen impuestos y otras no. Enfatizó que, sin exclusión, todas deben pagar impuestos a la renta, al valor agregado (IVA) y arancel de importación, cuando no existe un tratado de libre comercio con Chile.

"Compañías como Uber, Airbnb, Netflix y Spotify en entretenimiento y todo el comercio digital como Amazon y Aliexpress deben tributar, estoy dando algunos ejemplos, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores", dijo Larraín.

No obstante, admitió que en el caso de estas empresas y otras es mucho más compleja la recaudación de tributos cuando no se encuentran constituidas en Chile.

"Estamos evaluando alternativas indirectas de gravarlos (...) como es cobrar un impuesto a la transacción. Nuestras estimaciones preliminares indican que la recaudación por impuestos a la economía digital, incluyendo el comercio digital, puede llevar a varios cientos de millones de dólares", dijo Larraín.

El anuncio se conoce poco después de que la vicepresidenta de Amazon Web Services visitó Chile y aseguró que la firma quiere invertir en el país a largo plazo.