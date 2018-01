En principio a esa localidad suiza acudirán, acompañados en su mayoría por varios ministros, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Brasil, Michel Temer; de Colombia, Juan Manuel Santos; de República Dominicana, Danilo Medina, y de Panamá, Juan Carlos Varela, y la primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz.

En rueda de prensa, Brende -exministro de Asuntos Exteriores de Noruega- señaló que uno de los asuntos en Davos será la crisis política, económica y social en Venezuela, ya que se encontrarán en el Foro tanto Medina como previsiblemente el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que auspician el diálogo entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición.

No obstante, un portavoz del Foro dijo posteriormente que no habrá un panel sobre Venezuela en Davos, cita que se celebrará entre el 23 y el 26 de enero y a la que no acude inicialmente ninguna delegación del Gobierno, sino que más bien se hará "diplomacia a puerta cerrada" sobre esta cuestión.

Tanto Temer como Macri se dirigirán a la gran audiencia de Davos en discursos especiales: el primero el día 24 y el segundo el 25.

Además de la participación de seis jefes de Estado y de Gobierno de América Latina en Davos, Brende destacó la gran expectación que despierta el Foro Económico Mundial de Sao Paolo que se celebrará del 13 al 15 de marzo en esa ciudad brasileña.

La lista de líderes de organizaciones internacionales incluye al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, al director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo, y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein.

Trump será la estrella del Foro de Davos. Donald Trump será el gran protagonista de la edición 2018 del Foro Económico Mundial (WEF), donde pondrá a prueba sus tesis proteccionistas frente a una élite mundial más proclive a defender la globalización.

Trump es el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar el foro desde que lo hiciera Bill Clinton en el año 2000.

Sus tesis proteccionistas y sus declaraciones, a veces sorprendentes y provocadoras, están a veces muy alejadas de las posiciones favorables a la globalización que defienden los participantes en el Foro.

Sin embargo, el embajador estadounidense en Berna, Ed McMullen, aseguró hace unos días a la cadena suiza RTS que el lema "Estados Unidos primero no significa Estados Unidos en solitario".

"Al contrario, tenemos mucho respeto y estima por nuestros amigos, aliados y otros dirigentes, que trabajan como socios junto a nosotros", aseguró.

Trump, cuya participación en el foro fue confirmada hace unos días por la Casa Blanca, pronunciará un discurso el último día, antes de la clausura oficial.

Líderes y dirigentes de organizaciones internacionales. El discurso inaugural del foro -que se celebra cada año en esta estación de esquí de 12.000 habitantes, considerada la más elevada de Europa con sus 1.550 metros de altura- estará este año a cargo del primer ministro indio, Narendra Modi.

También se espera la participación de varios líderes de países del G7, como el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra británica Theresa May o el primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Asimismo, en Davos estará el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el primero ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el rey de España, Felipe VI.

Trump estará acompañado de varios miembros de su administración, como el secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de Comercio, y de su yerno y consejero, Jared Kushner.

También se espera la participación de 1.900 altos directivos del sector privado, así como de estrellas del cine y la música, como la actriz australiana Cate Blanchett o el cantante británico Elton John.

Más del 21% de los participantes serán mujeres, una cifra récord en relación a anteriores ediciones. Además, el foro está este año copresidido exclusivamente por mujeres, entre ellas la primera ministra noruega Erna Solberg o Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI).