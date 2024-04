Cecilia Cifuentes, economista: “Cuando el mundo está creciendo al 3%, que en Chile nos conformemos con 2% es preocupante”

La esquiva recuperación económica en Chile sigue siendo el tema favorito de analistas y empresarios.

Si bien el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a febrero de este año, que reportó un crecimiento del 4,5% en comparación del mismo mes del año anterior, fue bien recibido localmente, el sector privado, economistas y académicos siguen buscando esa señal que hable del camino hacia una reactivación o, al menos, de brotes verdes.

Al respecto, Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en el ESE Business School, cree que se debe distinguir entre la recuperación de corto plazo y las tendencias que muestra una economía como la chilena.

“Este año creo que vamos a crecer un poco más de 2%. El tema es que esta cifra no nos debería dejar conformes. Cuando el mundo está creciendo al 3%, que nosotros nos conformemos con un 2%, es preocupante (…) porque están [además] todas las demandas sociales, la situación socioeconómica de mucha gente, el problema de quienes no logran entrar al mercado laboral”, expresó Cifuentes en conversación con AméricaEconomía. (Ese mismo martes, el Banco Central subió el rango de crecimiento a 2,5%)

Para la economista, la pregunta pasa a ser, entonces, cómo recuperar la tendencia del crecimiento. Y ahí destaca la tríada de ahorro-inversión, instituciones y capital humano.

“Y en esas tres áreas tenemos déficit. O sea, ahorro-inversión, tenemos que recuperar el ahorro privado y el ahorro público, el ahorro privado tiene mucho que ver con el mercado capital, con volver a generar dinamismo en el mercado capital, la reforma previsional ahí puede ser un aporte. El ahorro público, yo creo que aquí tenemos tareas pendientes en recuperar la sostenibilidad fiscal de largo plazo, que en este minuto se ve un poco amenazada”.

De todas formas, Cifuentes descartó que Chile esté en una situación de crisis fiscal, ya que es un país que todavía es fiscalmente responsable, “pero tenemos una brecha entre el ingreso y el gasto que se ve difícil que se logre cerrar. Creo que aquí hay que mejorar eficiencia de gasto, atacar la informalidad, porque ahí hay vías de recaudación, ver el tema de las exenciones. En suma, tenemos que cerrar ese tema fiscal”, recalcó.

CHILE Y LA FED

Estas conclusiones fueron dadas a conocer en el marco de un seminario organizado por la Fintech chilena Wbuild, donde participaron Cifuentes junto al ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine. Ambos analizaron las recientes medidas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y su relación con el crecimiento de las inversiones en Chile.

En este evento, Cecilia Cifuentes explicó el optimismo que existe sobre la economía de EE.UU, a pesar de los efectos de la situación política interna del país y de la situación geopolítica mundial.

“A pesar del endurecimiento de la política monetaria, las estimaciones de crecimiento económico se han ajustado al alza, anticipando un crecimiento del 2% para este año. Este panorama sugiere una reducción de la inflación sin recurrir a la recesión, un escenario positivo para inversionistas, ya que indica continuación en el desarrollo de proyectos y en el crecimiento del consumo y que también impactará al mercado inmobiliario”, sostuvo.

Por su parte Fontaine, quien fuera ministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Obras Públicas de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, compartió su visión sobre la inversión en el país del norte, destacando el atractivo persistente del mercado de valores, incluso frente a los incrementos de tasas de interés por parte de la Fed.

“La robusta productividad en EE. UU como una fuerza motriz detrás del dinamismo del mercado de valores, anticipa que los ajustes futuros en las tasas de interés podrían mantener el mercado bursátil en niveles favorables en los próximos meses para la inversión”, explicó.

Ambos expertos coincidieron en que el mercado inmobiliario, como un indicador clave de la economía, se ve profundamente influenciado por las decisiones de política monetaria de la FED. En ellos las tasas de interés juegan un rol fundamental en la accesibilidad a las hipotecas y en la capacidad de los compradores e inversores para adquirir bienes raíces, resaltando la interconexión entre las políticas de la Fed y el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Todo, en una jornada donde además el BID publicó su informe macroeconómico de América Latina y el Caribe, donde aborda los principales retos a los que se enfrenta la región entre 2024 en el ámbito monetario, fiscal y financiero.

En este documento, se resaltó que los resultados económicos globales en 2023 superaron las expectativas, con una tasa de crecimiento del 2,1%, superando las proyecciones iniciales de 2023 en más de un punto porcentual. El crecimiento mundial, que fue considerablemente más robusto de lo que se había previsto, fue un elemento impulsor clave en las economías de América Latina y el Caribe.

De regreso en la situación de Chile, las expectativas de reactivación siguen determinadas por la lucha a la denominada ‘permisología’ -esto es, la excesiva regulación y permisos sectoriales que reclaman las empresas a la hora de invertir- y que fueron relevadas por ambos economistas.

Y si bien no ha sido un problema exclusivo del gobierno de Gabriel Boric, sigue en el centro de las preocupaciones.

“Es un tema que viene desde mucho antes, donde a lo mejor este gobierno no ha introducido nuevas trabas, pero sí se complica, porque hay un problema de gestión que les afecta" dijo Cifuentes a AméricaEconomía y como ejemplo mencionó una sub ejecución del presupuesto de inversión el año pasado de US$ 2.000 millones.

Dicha cifra es la comparación del gasto en inversión que el gobierno presentó en el informe de finanzas públicas de septiembre de 2022, para la ley de presupuestos del 2023 y los gastos efectivos de 2023, que no contempla los ajustes posteriores que introduce el Fisco.

"Lo que ha pasado en este gobierno, y que ha sido negativo, es que la gestión se ha deteriorado”, concluyó la economista.