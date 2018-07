Nueva York. El índice S&P 500 cerró este martes en su nivel más alto desde el 1 de febrero, después de que los extraordinarios resultados de Alphabet alimentaron las expectativas de una robusta temporada de ganancias.

Las acciones de Alphabet Inc tocaron un máximo histórico a US$1.275, después de que los resultados de la matriz de Google superó los pronósticos de Wall Street. Al final cerraron con un alza del 3,9%, a US$1.258,15 y dieron el principal impulso al S&P 500.

Otros valores del llamado grupo FAANG también subieron con fuerza. Las acciones de Facebook Inc y Amazon Inc -que reportarán utilidades esta semana- ganaron un 1,8% y un 1,5%, respectivamente.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 197,65 puntos, o un 0,79%, a 25.241,94 unidades; mientras que el S&P 500 ganó 13,42 puntos, o un 0,48%, a 2.820,4. El índice Nasdaq Composite perdió 1,11 puntos, o un 0,01%, a 7.840,77 puntos, tras haber tocado un récord a inicios de la sesión.

En lo que va del 2018, el Nasdaq ha avanzado un 13,6%, duplicando con creces la subida del 5,5% del S&P 500. Varios inversores dijeron que el retroceso del Nasdaq indicaba alguna toma de ganancias provocada por persistentes temores relacionados con disputas comerciales.

"Esto me lleva a creer que dentro de todo, los inversores están preocupados por la situación de los aranceles y cuáles van a ser las implicancias para las utilidades corporativas en el tercer trimestre", dijo Jim Awad, director gerente de Hartland & Co en Nueva York.

Acciones relacionadas con la agricultura subieron por el anuncio de que el Gobierno ayudará con hasta US$12.000 millones a productores por el impacto de la disputa comercial entre Estados Unidos y otros países. Las acciones de Deere & Co y Caterpillar Inc ganaron 3,2% y 1,2%, respectivamente.

Las acciones de Biogen Inc subieron un 4,1% y las de Eli Lilly and Co un 5% luego de que ambas compañías reportaron sólidos resultados.