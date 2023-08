Grupo Security reporta aumento del 43% en utilidades durante el primer semestre de 2023

Grupo Security registró un positivo resultado al cierre del primer semestre de este año, al obtener una utilidad neta de $95.513 millones (US$ 110,4 millones), lo que representó un aumento de 43% en relación con el mismo periodo del año anterior. A doce meses, esta sumó $158.887 millones (US$ 183,7 millones), 36% por sobre el mismo periodo de 2022, el desempeño por acción fue de $39,3 (US$ 0,045), de acuerdo con la información dada a conocer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el periodo, destacó el resultado obtenido por Banco Security, filial que registró una utilidad de $93.870 millones (US$ 108,5 millones), lo que implicó un 38,4% de incremento en relación al año anterior, explicado por mayores márgenes en las áreas comerciales y tesorería.

El presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó que “nos enfrentamos a un escenario complejo en materia económica, sin embargo, como compañía seguimos trabajando arduamente en la consolidación de nuestros negocios con una mirada a largo plazo, con nuestros clientes siempre en el centro, como motor para continuar avanzando hacia un futuro de soluciones cada vez más digitalizadas y personalizadas para cada uno de ellos”.

En cuanto al desempeño de las otras filiales, Vida Security registró una utilidad de $15.047 millones (US$ 17,4 millones), con un nivel de prima 30,4% superior al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Factoring Security alcanzó una utilidad de $7.216 millones (US$ 8,3 millones), estable en relación al primer semestre de 2022.

En tanto, Travel Security obtuvo un resultado neto de $2.905 millones (US$ 3,3 millones), lo que significó un aumento del 74,9% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por la recuperación de los niveles de venta. En cuanto a Protecta Security Perú, la filial aumentó sus utilidades en un 86,2% en relación con el primer semestre de 2022.

El gerente general de Grupo Security, Fernando Salinas, detalló que “hemos seguido avanzando con el plan de desarrollo digital en nuestros negocios en Chile, preparándonos para un mundo de finanzas abiertas que nos permitirá ofrecer mejores e innovadores productos y servicios de manera personalizada. Además, continuamos evaluando distintas alternativas para ampliar nuestra participación en la industria financiera en Perú”.

En el marco de su estrategia de transformación digital la compañía ha desarrollado nuevos productos. Durante agosto Banco Security lanzó Security up!, la primera cuenta corriente 100% digital en Chile que incluye productos de financiamiento desde la apertura de la cuenta. A esto se suma el lanzamiento de Security Hub, plataforma que permite a los clientes empresas realizar transacciones de manera más ágil y segura.