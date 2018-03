Desaparecer a los intermediarios clásicos que hemos necesitado hasta ahora para realizar transacciones o alcanzar acuerdos, como un banco, una notaría (escribanía) o el Estado, estableciendo altos niveles de transparencia e incorruptabilidad, son las promesas principales de la tecnología blockchain, punta de lanza de la llamada internet del valor, revolución que será analizada en su primer Summit en Chile.

Blockchain Summit Latam (BSL) es una conferencia que nace en esta primera versión con el foco de congregar, informar y fomentar sobre la tecnología blockchain o cadena de bloques, y el impacto que esta tendrá tanto a nivel público como privado en el mundo.

También llamada tecnología de contabilidad distribuida (DLT), consiste en una ingente base de datos compartida entre muchos participantes, de carácter público o privado, protegida criptográficamente y organizada en bloques relacionados entre sí matemáticamente, un sistema que hasta ahora ha sustentado principalmente la operación de criptomonedas (bitcoin en su mayoría, lanzada en enero de 2009, no casualmente poco después de la caída de la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers), pero que hoy seduce transversalmente a las industrias con su principal atributo, el consenso sobre la existencia, el estado y la evolución de una serie de factores compartidos, lo que permite que participantes que no se conocen puedan encontrar confianza gracias a este libro contable de páginas infinitas, donde lo que ya ha sido escrito no puede borrarse ni repetirse.

Para potenciar esa nueva confianza es que en la blockchain pueden registrarse documentos, bonos, acciones, aplicaciones y cualquier otro tipo de activo digital, a través de contratos inteligentes (smart contracts) que tienen la capacidad de ejecutarse de forma automática.

A través de una serie de charlas, paneles y workshops, los asistentes podrán aprender sobre el origen de esta tecnología, la adopción que existe en Latinoamérica, tanto desde el punto de vista de las empresas, startups y programadores, así como también desde el punto de vista legal y de regulación. Podrán aprender sobre aplicaciones reales y el potencial de esta tecnología a nivel Latinoamericano.

Serán dos jornadas, los días 8 y 9 de mayo, donde el primero tiene como foco objetivo a desarrolladores y startups que buscan aprender más sobre esta nueva tecnología, a través de charlas técnicas y workshops, terminando con una hackathon, taller que tiene como objetivo encontrar una solución a problemas en diversas industrias, usando blockchain. La propuesta ganadora obtendrá un premio de $10 millones (cerca de US$16 mil) por parte de IncubatecUFRO para acelerar dicha solución e implementarla en una empresa real. Además, IBM y Microsoft entregarán créditos para sus plataformas IBM Cloud y Azure, respectivamente.

El segundo día, tiene como foco a ejecutivos, gerentes y dueños de empresa. El objetivo de este día es que se entienda y aprenda desde el origen de la tecnología, su entorno y aplicaciones a nivel latinoamericano. Así como la adopción desde el punto de vista del gobierno y las regulaciones que se han implementado a nivel internacional y su impacto.

Alguno de los speakers de este Summit son Eric van Miltenburg, ejecutivo de Ripple, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnología. Antes de entrar a Ripple, trabjó en diversas startups y compañías dentro del ránking Fortune 500, incluyendo a Adobe, Yahoo!, Hightail, RedSwoosh, Work.com and Excite@Home.com. Y Len Hause, del Departmento de Estado de EE.UU., quien se desempeña como asesor senior en el área de cyber issues. Cuenta con más de 30 años de experiencia, por la que ha sido reconocido como pionero en la adopción de internet, protocolos y cultura dentro de empresas asociadas a la innovación, colaboración y organización.

Este evento es organizado por mifutu.ro, compañía enfocada a desarrollar soluciones en blockchain. Alguna de sus plataformas creadas son Godzillion y CriptoPago. Para más información, acceda al sitio web www.blockchainsummit.la.