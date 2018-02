Tras ser convocadas en diciembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, finalmente se conoce la fecha oficial de las próximas elecciones presidenciales venezolanas. Este miércoles (07.02.2018) la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que el organismo fijó las votaciones para el próximo 22 de abril. Asimismo, la campaña electoral tendrá lugar entre el 2 y el 19 del mismo mes.

Lucena dijo que el CNE anunciará el 20 de febrero el padrón electoral que se utilizará en la elección, el cual podría superar los 20 millones de electores. "Tenemos 15 auditorías y como siempre todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad", dijo la funcionaria. En esas elecciones, el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección, para lo que comenzó a hacer campaña hace semanas.

El jefe de Estado aseguró que dará garantías a los candidatos de la oposición que se inscriban, aunque los distintos partidos antichavistas aún no deciden si participarán o no de un proceso que es visto con suspicacia por diversos países. Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, ya anunciaron que no reconocerán los resultados de unas votaciones que consideran injustas y poco transparentes.

Maduro firma el "acuerdo”. Por otro lado, Maduro firmó el "acuerdo” que fue presentado por el Gobierno a la oposición, en el marco de las conversaciones que ambas partes llevaban adelante en República Dominicana para salir de la crisis política que afecta al país. En ese documento, que la oposición se negó a firmar por no satisfacer sus demandas, ya se estipulaba que las elecciones serían el 22 de abril, una fecha que los partidos opositores consideran demasiado cercana.

El representante opositor, el diputado Julio Borges, dijo que no hubo acuerdo debido a que el Gobierno no quiso responder a las exigencias de unas "elecciones transparentes". "No aceptaremos ningún acuerdo que claudique la democracia en Venezuela. En las próximas horas haremos públicos todos los documentos que presentamos, donde quedan muy claras nuestras exigencias", señaló Borges. Entre éstas se encuentra la habilitación de Henrique Capriles y Leopoldo López para participar en las presidenciales.

“Esto ha sido una lucha increíble”, dijo a periodistas Borges, desde la Cancillería de República Dominicana, donde hizo un último llamado al Gobierno a no convocar “elecciones unilaterales”.

Maduro aseguró que Borges no firmó el acuerdo porque “recibió una llamada de Bogotá y le hablaron en inglés”, en referencia a la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson a Colombia como parte de una gira por la región.

El presidente dijo que está dispuesto a buscar la reelección aún si no participan sus adversarios en la elección y pese a las amenazas de gobiernos vecinos de apoyar nuevas sanciones para presionar por una salida a la crisis política.

* Con información de Reuters.