¿Cómo van los resultados de las inversiones en 2023?

Al cierre de abril de 2023, las carteras de inversiones de AFPS, Fondos Mutuos y directas han tenido un compartimiento positivo. Durante 2023, se han dado recuperaciones tanto en renta fija (+3%) como en renta variable (+8%), reversando parcialmente los resultados adversos que se dieron en 2022. Este comportamiento se ve explicado tanto por la inflación que llegó a niveles de 9% en Estados Unidos en 2022 y que ha bajado a niveles del 4,5% en lo que va de 2023, y por la subida de tasas para controlar la inflación que parece estar llegando a su final.

Los resultados de las carteras han sido diferentes para los distintos perfiles de riesgo. Por ejemplo, al cierre de abril de 2023, las carteras orientadas a la renta fija han subido aproximadamente 3% y aquellas balanceadas entre renta fija y variable han subido entre 4% y 6%. Contra el pronóstico de los principales analistas, el mercado de renta variable viene subiendo más que el mercado de renta fija. Este año se espera que Estados Unidos tenga una recesión moderada, lo cual debería de afectar las utilidades de las empresas y, como consecuencia, el desempeño de sus acciones. Sin embargo, la economía americana sigue creciendo de manera consistente y las utilidades de las empresas no han tenido disminuciones significativas.

Mirando hacia lo que resta de 2023, las variables claves seguirán siendo la inflación y la actividad económica. Sin embargo, los niveles actuales de rendimiento de los bonos de alta calidad se encuentran atractivos (4% a 5%). El hecho de que la tasas estén llegando a su tope, da una mayor estabilidad a las inversiones de renta fija. Por otro lado, los niveles actuales de valorización de las acciones se encuentran razonables comparados con los históricos (con múltiplo actual de 18 veces versus 16 veces en el promedio histórico, y 24 veces en 2021). Por lo tanto, lo que pueden rendir las carteras en 2023 se ve mucho más prometedor comparado al año pasado.

Es importante precisar que el consenso de mercado le da a la renta fija mayor potencial de apreciación de corto plazo. Inclusive los analistas piensan que en los bonos de largo plazo podría darse una apreciación importante si las tasas empiezan a bajar. Esto ha llevado a una sobre ponderación hacia la renta fija en la mayoría de las carteras. No obstante, esta decisión no está pagando hasta el momento dado que las acciones (sub-ponderadas) vienen subiendo más que los bonos. Esto pone nuevamente en duda la efectividad del manejo táctico de las carteras (sub y sobre ponderaciones entre renta fija y variable en función a las condiciones de mercado).

Finalmente, lo más importante es ver el resultado de las carteras en el largo plazo. Para los próximos años, se proyecta que el rendimiento de carteras con sesgo a renta fija sea de 5% y a renta variable de 7%. Las rentabilidades negativas del 2022 y las positivas en 2023 son solo resultados de corto plazo. Es clave mantenerse invertido y mantener un buen equilibrio entre inversiones en renta fija y renta variable, más allá de las visiones coyunturales sobre cada categoría de los distintos analistas. También es importante precisar que los rebotes del mercado suelen ser rápidos, como lo sucedido en estos meses. Por ello, es preferible siempre mantenerse invertido versus esperar el mejor momento para invertir.