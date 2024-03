Foro China-CELAC: Historia y evolución a 10 años de su creación

Las relaciones entre China y América Latina han adquirido una relevancia creciente desde principios del siglo XXI.

Este fenómeno se ha producido en un contexto de profundas transformaciones en el orden internacional, caracterizado por el ascenso de China en la geoestructura internacional y la implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). Pero, ¿cómo ha evolucionado la relación entre América Latina y China a través del Foro China-CELAC, considerando sus antecedentes, estructura institucional e hitos históricos?.

Trayectoria del acercamiento entre América Latina y China

Desde su establecimiento en 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha desempeñado un papel fundamental como líder en el proceso de integración regional. Sin embargo, esta dinámica se vio afectada a partir de 2017 debido a divisiones internas y a la falta de consenso, lo que condujo a una paralización entre 2018 a 2020.

Esta situación se vio agravada por la decisión del gobierno de Bolsonaro, de suspender la participación de Brasil en el organismo a principios de 2020, lo que generó un período de incertidumbre para la integración regional latinoamericana.

La reactivación de CELAC tuvo lugar durante 2020 bajo la Presidencia Pro-Tempore de México, país que logró convocar de manera virtual, debido a la pandemia de COVID-19, tanto a la XXIX reunión de coordinaciones nacionales de la CELAC (el 22 de septiembre) como a la XX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (el 24 de septiembre), ambos eventos en el marco del 75° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reactivación plena de la CELAC se materializó con la realización de la VI Cumbre de la CELAC, celebrada en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021.

Por su parte, China ha mantenido una estrategia activa hacia América Latina desde la década de 1990, con el entonces presidente Jiang Zemin (1993-2003) como uno de sus principales impulsores.

Sin embargo, avances sustanciales en esta relación se alcanzaron más adelante, durante el gobierno de Hu Jintao (2003-2013).

En primer lugar, en 2008, con la publicación del «China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean» (conocido como Libro Blanco de 2008); y luego, en 2012, cuando el entonces Primer Ministro de China Wen Jiabao pronunció un discurso en las oficinas de la CEPAL, en Santiago de Chile. Este discurso no solo impulsó significativamente la relación, sino que también materializó las directrices delineadas en el Libro Blanco.

Entre las iniciativas mencionada por Wen Jiabao en 2012, destacaron la creación de un Fondo de Cooperación China-América Latina y el Caribe, destinado a impulsar la cooperación en diversos sectores junto al otorgamiento de una línea de crédito especial de USD10,000 millones de dólares, dirigida a promover la construcción de infraestructuras clave, como ferrocarriles, carreteras, puertos, centrales eléctricas o redes de telecomunicaciones en la región.

Sin embargo, especialmente relevante fue la propuesta de establecer un Foro de Cooperación China-América Latina y el Caribe, que serviría como una plataforma para institucionalizar y fortalecer los vínculos entre ambas partes. Continuando con la voluntad expresada por los gobiernos anteriores, la propuesta del Foro China-CELAC finalmente se materializó el 17 de julio de 2014, cuando el Presidente Xi Jinping, asistió a la reunión de líderes chino-latinoamericanos y caribeños en Brasilia.

En este encuentro histórico, se anunció la inauguración oficial del Foro China-CELAC y se convocó a la primera reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la que se realizó en Beijing.

El Foro China-CELAC se distingue por su institucionalidad intergubernamental simple, pero que proporciona un marco para el diálogo y la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe.

En el nivel más alto, se encuentra la Reunión Ministerial, que reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la CELAC y China. Esta reunión se ha llevado a cabo en tres ocasiones, siendo la última en México en diciembre de 2021. Estas reuniones han marcado momentos clave, pues no solo han permitido que los países participantes coordinen sus esfuerzos y definan estrategias comunes para abordar desafíos regionales y globales, sino que han sido esenciales para definir la agenda y explorar nuevas oportunidades de cooperación.

A continuación, se presenta como una instancia de coordinación más dinámica y compacta el mecanismo de Diálogo entre Ministros de Relaciones Exteriores de China y el Cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Es importante destacar que el cuarteto de la CELAC está compuesto por la Presidencia Pro Tempore (PPT) anterior, la PPT actual, la PPT próxima y la PPT de CARICOM.

Este mecanismo de diálogo desempeña un papel fundamental en la coordinación de políticas y estrategias comunes, promoviendo la coherencia y la eficacia en la relación entre ambas partes. Después se encuentra la Reunión de Coordinadores Nacionales, que desempeña un papel crucial para el funcionamiento de las reuniones ministeriales, pues es donde se preparan los detalles logísticos y se realiza un seguimiento de los acuerdos alcanzados por los líderes. Al convocarse al menos una vez al año, esta reunión busca garantizar una coordinación efectiva y una implementación fluida de los acuerdos alcanzados.

Adicionalmente a estas instancias de coordinación política, dentro del marco del Foro China-CELAC se han creado diversos subforos temáticos que se centran en áreas específicas de interés tanto para China como para América Latina, como agricultura, innovación científico-tecnológica, empresarial, entre otros. Estos subforos han facilitado una dinámica más detallada y especializada de aspectos clave de la cooperación bilateral.

Hitos en la evolución histórica del Foro China-CELAC

La evolución histórica del Foro China-CELAC ha sido testigo de hitos significativos en la relación entre China y los países de América Latina y el Caribe, los cuales se han materializado en las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, que representan la máxima autoridad dentro del foro. En su primera reunión ministerial de enero de 2015, el Foro trazó una cooperación basada en principios de flexibilidad y participación voluntaria. En este contexto, se estableció la Declaración de Beijing y se acordó el Plan de Cooperación 2015-2019, que delineó objetivos ambiciosos para fortalecer el comercio y las inversiones entre ambas partes durante el siguiente lustro.

La segunda reunión ministerial, celebrada en Santiago de Chile en enero de 2018, consolidó aún más esta asociación mediante la Declaración de Santiago y la adopción del Plan de Acción 2019-2021. Este plan reflejó el compromiso de ambas partes de promover el desarrollo sostenible en la región, aprovechando las oportunidades presentadas por la iniciativa «La Franja y la Ruta» de China.

En la tercera reunión ministerial, realizada de manera virtual en diciembre de 2021 debido a la pandemia de COVID-19, resultó una declaración conjunta y la adopción del Plan de Acción 2022-2024. Este plan representa el paso más reciente en la cooperación entre ambas partes, con un enfoque renovado en áreas como la política y la seguridad, la cooperación económica, la ciencia y la tecnología, la infraestructura de alta calidad, la cooperación social y cultural, entre otros aspectos.

El Foro China-CELAC se ha consolidado como un mecanismo esencial para fomentar la cooperación entre China y América Latina, destacando su flexibilidad institucional y su enfoque en las necesidades de cada parte. A lo largo de sus tres reuniones ministeriales, se ha desarrollado una agenda robusta orientada a promover el diálogo, la colaboración y el intercambio en diversas áreas de interés mutuo. Sin embargo, el último hito histórico del Foro China-CELAC se dio en 2021, lo que plantea el reto de seguir fortaleciendo esta asociación.

En ese sentido, es crucial reconocer que pronto podría ser publicada la tercera edición del Libro Blanco hacia América Latina que delinearía las directrices y objetivos de China en su relación con la región. Además, se espera que se realice la Cuarta Reunión de Ministros del Foro China-CELAC, la cual podría tener lugar en China, otorgándole a este país un rol más protagónico en la conformación de la agenda bilateral. Finalmente, se anticipa la emisión de un nuevo plan de acción que deberá abarcar el período de 2025 hasta, al menos 2027, con el fin de orientar y estructurar la cooperación entre China y América Latina en los años venideros.