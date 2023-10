Milei, Israel y la libertad: un trío imposible

Respecto a sus alianzas en política internacional, Javier Milei sostiene lo siguiente: “Yo, una de las cosas que manifesté es que mi alineación internacional es con occidente y los valores de occidente y se entiende claramente que es occidente, cuando decimos occidente por ejemplo Japón entra en esa lógica de occidental, y dije que mis dos grandes aliados son Estados Unidos e Israel (…)”(1) .

Como vimos antes, Milei considera como derechos fundamentales el “derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”) . Pero la conculcación del derecho a la propiedad privada no parece importarle cuando quien la comete es uno de sus aliados. Por ejemplo, la Resolución 2.334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en donde Estados Unidos, Francia o el Reino Unido podrían vetar resoluciones críticas de las políticas israelíes), dice a la letra lo siguiente:

“Condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes”(3) .

Precisamente porque los asentamientos para colonos judíos ciudadanos de Israel están construidos sobre terrenos confiscados a sus legítimos propietarios palestinos en territorios que Israel ocupa ilegalmente, la Resolución 446 del Consejo de Seguridad sostiene lo siguiente:

“Declara que la política y las prácticas de Israel de crear asentamientos en los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tienen validez legal y constituyen un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio; (…)” (4) .

Milei también sostiene que cree en la igualdad plena de todos los ciudadanos de un país ante la ley, ignorando el hecho de que en Israel las leyes discriminan en forma sistemática en favor de un grupo étnico entre sus ciudadanos.

Por ejemplo, la ley de Estado-Nación, según la cual: “El ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. (…). El Estado ve los asentamientos judíos como un valor nacional y trabajará para alentar y promover su establecimiento y desarrollo” (5) . Ello pese a que un 20% de los ciudadanos de Israel no son judíos y a que la mayoría de judíos del mundo no son ciudadanos de Israel.

Por razones como esas, Amnistía Internacional (6), Human Rights Watch (7) y el grupo israelí B’Tselem (8) acusan a Israel de haber creado un régimen de Apartheid.

De otro lado, es de presumir que, entre los valores de occidente que reivindica Milei, se encuentran aportes occidentales al sistema internacional contemporáneo como el derecho internacional, en general, y el derecho internacional humanitario, en particular. Y, sin embargo, Israel infringe los mismos principios de derecho internacional que infringe Rusia en Ucrania. Pregúntese, por ejemplo, qué principio de derecho internacional infringió Rusia al ocupar y anexar territorio ucraniano.

En palabras del G7 (entidad que agrupa a las principales democracias capitalistas del mundo): “Reiteramos nuestro llamado a todos los países del mundo a condenar inequívocamente la guerra de agresión de Rusia y su intento de adquirir territorio por la fuerza” (9) . Aunque deriva de la Carta de las Naciones Unidas, la primera formulación expresa de ese principio aparece en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de la siguiente manera: “Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra (…)” (10).

Pero esa es una resolución de 1967 sobre la Guerra de los Seis Días, la cual invoca ese principio para exigir el “i) Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto; (…)” (11) : transcurrido más de medio siglo desde la adopción de la resolución, Israel sigue sin cumplirla, pues no se retiró de los territorios palestinos y sirios que ocupó entonces y, más aún, ha anexado Jerusalén Oriental en 1980 y el Golán sirio en 1981.

De otro lado, la corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin en 2023, bajo el siguiente cargo:

“El señor Vladimir Vladimirovich Putin, (…) sería responsable por el crimen de guerra que consiste en deportar de manera ilegal población (niños) y la transferencia ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa” (12).

¿Qué principio de derecho internacional viola esa conducta? El IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, específicamente el artículo 49 (sobre “Deportaciones, traslados, evacuaciones”), el cual dice lo siguiente:

“los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante (…), están prohibidos, (…)” (13) .

Pues Israel también es acusado bajo el derecho internacional de infringir el IV Convenio de Ginebra. Por ejemplo, la razón por la que la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU afirma que los asentamientos son ilegales es que “el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, (…), es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, (…). Exhorta una vez más a Israel, (…), a que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados; (…)” (14).

¿Qué artículo del IV Convenio de Ginebra infringe esa conducta del Estado israelí? Pues el mismo artículo que infringió la conducta del gobierno ruso, el 49. Luego de la parte citada líneas arriba, ese mismo artículo establece que: “La potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado” (15).

